狂拆違規廣告 員林市老翁去年賺進2萬多元外快

彰化街頭可見許多違規廣告物，彰化市與員林市為維護市容，自編預算鼓勵市民拆除小廣告送到清潔隊回收，可獲得超商、超市禮券，彰化市每年10萬元預算幾乎年年發完，員林市去年有一名老翁就賺進2萬多元禮券，公所鼓勵民眾踴躍清除違規廣告單。

員林市長游振雄在說，清潔隊員人力有限，為擴大清除能量，去年起編列9萬元獎勵金，補助一般民眾協助清除違規廣告單，平時散步、遛狗可以順手撕下電線桿上違規廣告，維護市容整潔又可賺禮券。

員林清潔隊長黃吉城說，廣告物中以塑膠珍珠板為大宗，塑膠珍珠板若賣給資源回收商通常每公斤只有5、6元，但公所獎勵民眾，廣告物每5公斤就可兌換100元全聯禮券，且不限塑膠、紙板等違規廣告物通通收。

黃吉城發現，拿廣告板回收的居民大都是固定拾荒戶，鼓勵居民也一起加入，有民眾反應蒐集到5公斤不容易，清潔隊推出集點兌換卡，可分批交到清潔隊累積數量，集滿5公斤即可兌換。

彰化市也訂定民累計違規張貼的小廣告紙5公斤，或紙板、珍珠板、PP板10公斤，即可兌換100元超商禮券，一名張姓民眾6年來共拆除6710公斤，領到的獎金面額高達9萬800元禮券，賺進外快。

彰化市清潔隊長林群富說，雖一再宣導，廣告單仍隨處可見，但因近來拆除的效率高，有許多廣告單從大張PP板改為短小輕薄的材質，甚至僅以紙張張貼，背板的膠條也用得節省。

依據廢清法規定，違法亂貼廣告物可裁罰1200到6000元，員林公所建議民眾若要張貼廣告，可洽公所清潔隊申請羅馬旗幟懸掛，每面每月150元，或洽建設課租用公所公佈欄張貼，每週只要50元，維護市容也不會觸法。