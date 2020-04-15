竹山連興宮媽祖聖誕一切從簡 廟內外消毒防疫保持距離
竹山連興宮今天早上的祝壽大典從簡，廟方表示，考量到目前疫情仍在，並未廣邀外賓參加，僅幾位鎮民代表和鎮長有出席，同時盡量縮短參拜時間，每位進入廟裡參拜的信眾，都配戴口罩，循單一入口進入參拜，門口並設有檢疫外，所有的金紙都集中處理，同時畫好安全距離以減少民眾群聚，日前廟內便定時噴灑消毒水。
連興宮是一座主祀媽祖的廟宇，廟內供奉著源自鄭成功部將迎來的「銀安媽」，過去常是一口氣請回大甲媽、彰化老大媽、鹿港媽、新港媽、北港媽等五路鑾駕分身，經過誦經演戲5天後，聖駕當天由盛大陣頭分內外庄兩路，陪同竹山鎮信徒展開市街遶境，今年配合古蹟整修完畢，原本要盛大慶祝，但配合疫情只能一切從簡。
連興宮指出，該廟建於乾隆21年（1756年），是當時沙連堡的信仰中心，以媽祖著稱，但後殿奉祀觀音佛祖外，還有另一特色，就是左右側配祀註生娘娘，供有註生娘娘和十二尊婆者（奶媽），還有12名助產士，一般稱為「十二婆姐」，神像各具姿態，各司其職，保祐婦女生產安全及嬰幼兒平安成長，堪稱全台僅見。
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