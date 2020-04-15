竹山連興宮媽祖聖誕一切從簡 廟內外消毒防疫保持距離

竹山連興宮今天早上的祝壽大典從簡，廟方表示，考量到目前疫情仍在，並未廣邀外賓參加，僅幾位鎮民代表和鎮長有出席，同時盡量縮短參拜時間，每位進入廟裡參拜的信眾，都配戴口罩，循單一入口進入參拜，門口並設有檢疫外，所有的金紙都集中處理，同時畫好安全距離以減少民眾群聚，日前廟內便定時噴灑消毒水。

連興宮是一座主祀媽祖的廟宇，廟內供奉著源自鄭成功部將迎來的「銀安媽」，過去常是一口氣請回大甲媽、彰化老大媽、鹿港媽、新港媽、北港媽等五路鑾駕分身，經過誦經演戲5天後，聖駕當天由盛大陣頭分內外庄兩路，陪同竹山鎮信徒展開­市街遶境，今年配合古蹟整修完畢，原本要盛大慶祝，但配合疫情只能一切從簡。