西半部空品不良 台中環保局啟動應變並持續監控

依據環保署空品資訊，因環境風場為偏東風至東南風影響，4月15日起4月19日空氣品質不佳，台中市環保局表示，因西半部位於背風側，風速弱且擴散條件較差，汙染物易累積，已啟動空品不良防制措施，也提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局表示，台中市今天上午7時，環保署測站AQI指標>100，達橘色提醒等級，指標汙染物為細懸浮微粒，立即啟動執行各項防制措施應變作為，包含通知前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路清洗掃街、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，以及加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導等，減緩空品惡化程度，並橫向通報各局處通知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局指出，適逢季節交替，氣象條件變化較大，空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，民眾需多加注意空品狀況，尤其敏感族群、老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。

市民欲掌握空品即時狀況，可至《環保局空氣品質監測網》(http://bit.ly/1PYK6fP) 、《台中市空氣品質資訊服務網》(https://aq.epb.taichung.gov.tw/TccgAIR/index.html ) 、《台中市空氣品質預報頻道》(http://bit.ly/3OTtgsr)查詢。