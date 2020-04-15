台中五權國中女足隊 踢進國中女子聯賽4強

台中市五權國中女足代表隊晉級「108學年度中等學校足球聯賽」國中女子組11人制四強決賽將北上新竹參賽，台中市教育局長楊振昇今天上午親自到五權國中為足球女將們加油打氣，並為球隊授旗及致贈獎勵金，期勉選手締造佳績。

教育局表示，賽程自4月16日到21日，一共6日，因賽事正值疫情期間，全部比賽均採閉門比賽，不開放民眾進場加油，今年台中足球在全國賽場上備受矚目，惠文高中高男、高女組同時進入到決賽，黎明國中搶下國男組決賽門票，五權國中足球女將也踢進四強決賽，全力取得佳績。