民進黨彰化縣黨部主委選舉 爭取連任的邱建富完成登記

民進黨彰化縣黨部主委5月24日改選，現任主委、前彰化市長邱建富今天上午由縣議員江熊一楓等民代及各地後援會幹部陪同，完成參選登記，他強調，他的目標是贏回彰化，在2022年重新拿回彰化縣的執政權；另位有意參選、由新潮流系支持的民進黨彰化縣黨部評議委員許廣東，則預定17日辦理登記。

邱建富是現任民進黨彰化縣黨部主委，曾擔任彰化縣議員、兩屆彰化市長，他曾爭取彰化縣長黨內初選，卻敗給彰化縣前縣長魏明谷，但仍對縣長寶座不能忘情，此次爭取蟬連縣黨部主委，被認為就是在為自己縣長之路鋪路。

邱建富今天辦理登記，陪同的多是他長期的支持者，以及主委任內組織的後援會成員，到場的公職人員倒是不多，但他對贏得主委寶座，則信心滿滿。

邱建富說，他競選連任的最重要目標就是贏回彰化，在2022年贏回彰化縣執政權，經由中央與地方連結，團結在一起，才有最大力量，也符合基層黨員心聲及彰化縣民的期待，他已經「準備好了」，大家團結在一起，來贏得最大勝利。

邱建富黨內選舉時，曾多次敗給新潮流，與新系有宿怨，此次主委選舉即獲得非新潮流系支持；而新潮流在此次主委選舉支持的民進黨彰化縣黨部評議委員許廣東，是商人出身，2004年加入民進黨，曾有一度中斷黨齡，在2014年才恢復黨籍。

邱建富在今天登記主委時，即意有所指，強調自己從縣黨部成立時就入黨，有33年黨齡，從未間斷，是終身且忠貞黨員。