影／昨天零確診 醫界：打下半場還缺防護衣與紗布

台中80多個企業團體捐贈物資給醫護，市長盧秀燕表示，台灣地區昨天締造確診病例掛零，真心感謝第一線醫護人員。大台中醫師公會理事長魏重耀說，政府與全民表現可圈可點，台灣社區醫療是最大亮點，目前第一線缺乏棉花、紗布與防護衣，前線打仗最重要的是防備，以免增加院內感染機會。

魏重耀說，口罩國家隊已打出名號，但目前第一線醫護還是缺乏隔離衣與紗布、棉花等物資，這都是國際生產調配問題，但戰士在前線打仗，最重要的是防護裝備，避免院內感染，免於讓醫療系統崩壞。

魏重耀表示，社區醫療是台灣防疫亮點，專科醫師在各角落，民眾有問題可以找得到醫師諮詢、治療，不要讓輕症變重症，後送醫院才能全力救治困難的重症，他認為，這是台灣的優勢與光榮。