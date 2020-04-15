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媽祖遶境進香何時辦 陳時中：有機會要視疫情變化

中央社 / 台中15日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天到大甲鎮瀾宮參拜，關於媽祖遶境一事，他指出有機會，但要視疫情變化，台灣還在努力期，今天進入觀察期，台灣若穩得住，再看如何振興，目前沒有時間表。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，今天是農曆的媽祖生日，陳時中南下大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤親自接待，一行人先向媽祖參香，隨後進入辦公室茶敘。

因應疫情，各地媽祖遶境進香活動取消，大甲鎮瀾宮媽祖的遶境行程外傳在陳時中與顏清標通話後宣布延後。媒體問，今年何時可以舉辦遶境進香活動。

陳時中表示，有機會，但是要視疫情變化，台灣目前算是很安全，但是世界各國都在延燒，台灣要完全避免也很困難，還在努力期，今天進入觀察期，看這個情形，台灣若穩得住，再看如何振興，目前沒有時間表。呼籲大家稍微忍耐一下。

陳時中指出，那時拜託遶境事宜就覺得應該有適當的機會來跟媽祖致謝，媽祖的慈悲讓大家這段時間生活都過得不錯，雖有疫情，基本上台灣是平安的，特選在這個時間來表示一點心意。

因應疫情，鎮瀾宮管控廟內人數，廟內限制100人參拜，入廟前先消毒雙手、量體溫，一早許多民眾依序排隊入廟參拜。陳時中說，來向媽祖祝壽的信徒很多，廟方實施防疫管制，有要求配戴口罩、量測體溫、噴消毒酒精等 ，大家不要太擁擠。

顏清標指出，鎮瀾宮配合政府的防疫措施，今天是媽祖聖誕，陳時中特來拜媽祖祈求平安並感謝鎮瀾宮捐了新台幣3000萬，取之社會、用之社會，可以購買防疫器材提供給防疫人員，希望大家遵守規矩，入廟戴口罩、消毒雙手。廟方也送給陳時中今年媽祖遶境進香的帽子留作紀念。

最後媒體追問紐約時報刊登廣告，WHO有13個回應，陳時中說，「這種問題就不要在這裡問了」。

媽祖 陳時中 疫情

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