影／募4萬5千個物資挺醫護 盧秀燕鞠躬「有愛最重要」
台中市超過80家企業、團體主動捐贈物資總計4萬5000個挺醫護，為醫護加油打氣。市長盧秀燕今率市府局處長深深鞠躬，向第一線醫護人員致敬，並感謝企業、團體的暖心義舉。
台中市政府經濟發展局今天在台灣大道市政大樓舉辦「我的台中我來挺」捐贈物資活動。市長盧秀燕表示，在國人、各界努力下，昨天台灣零確診，相較部分國家，台灣疫情也相對緩和，這要感謝醫、藥、檢、護等防疫英雄第一線把關，日以繼夜協助國家、市民防疫，也感謝企業、各界捐贈給醫護的愛心，期盼共同努力、一起繼續加油，讓大家最後能脫下口罩，自由行動。
台中市好禮協會理事長鄭人豪表示，協會募集4000份禮品挺醫護，希望為社會盡一份心力。World Gym世界健身俱樂部總裁柯約翰說，World Gym在台中已20年，在乎台中，這次捐贈1萬多瓶提神飲料，讓醫護人員更有精力奮鬥，多運動、好好照顧身體。
台中市醫師公會理事長陳文侯說，台中醫護人員積極在第一線挺身而出，感謝各界對醫護人員的肯定與支持。台中市大台中醫師公會理事長魏重耀說，新冠肺炎疫情來得又快又廣，大家積極面對，上半場的戰役表現得可圈可點，感謝市府匯聚各界愛心，讓大家看見台灣人的善良。
盧秀燕介紹各界捐贈的心意物資，伊莎貝爾捐1萬8000份麻糬、World Gym提供10000瓶的能量飲料、糕餅公會捐超過5000個糕餅等，台中飛雁創業協會及商圈知名店家捐贈精力湯、牛軋糖、咖啡包、排骨酥、米餅、煎餅、小籠湯包、茶包、太陽餅、藥用酒精等物資。小小產品代表店家與市民對醫護的感謝「有愛最重要！」
另辭元明商店、鯊魚挑嘴、華剛茶業、永力食品、小林煎餅、大呷麵本家、歐克佬、巴部屋工坊、黑沃咖啡、裕珍馨、阿聰師、豐原排骨酥、味榮食品、新月梧桐、丰丹嚴選、久久津、甜園、臻工夫藝術工坊、菲采國際、貝登咖啡工坊、悅田食品等企業也紛紛響應。總計提供台中各醫療院所50項、4萬5000個物資，希望藉此拋磚引玉，讓更多企業支持第一線醫護防疫。
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