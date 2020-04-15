南投縣盤點計時工作411個職缺 無薪假勞工即日可上工

因新冠肺炎疫情衝擊放無薪假的勞工有機會到公部門打工了，南投縣政府與各鄉鎮市公所提供411個工作機會，即日起可到南投就業中心或各鄉鎮市就業服務台登記，經資格審查通過後，將儘速安排到各單位上工。每人每月最高工作80小時，每小時158元，每月最高補助1萬2640元，最長補助6個月。

勞動部因應疫情推出「安心即時上工計畫」，讓無薪假勞工參與公部門計時工作，共度疫情難關。申請資格需要具備「申請登記當日前6個月內，勞保或就保年資合計滿2個月以上」，以及「最近1次月投保薪資在新台幣2萬3800元以下者」等2項基本條件，不得同時請領失業給付或其他政府補助或津貼，協助休無薪假勞工維持基本生計。

南投縣長林明溱要求縣府及各鄉鎮市公所盤點可供上工職缺，總共有411個職缺，以教育處115個為第一高、新聞及行政處29個及文化局22個分別為第二及第三高；各鄉鎮市公所以魚池鄉50個為最高，埔里鎮30個及集集鎮28個分別為第二及第三高，其他機關及鄉鎮市公所尚在盤點中，會陸續增加及釋出更多職缺。

職缺工作內容主要為疫情期間的門禁管控、協助量測體溫、環境整理維護、設施設備清潔消毒、文書資料處理、防疫物資盤點發送、防疫工作、庶務工作及其他簡易之交辦工作等，有意願的民眾可向南投就業中心及各鄉鎮市就業服務台洽詢。