影／阿中部長向大甲媽祝壽看到眾多信徒：大家不要太擠

中央流行疫情指揮官陳時中今天到大甲鎮瀾宮向媽祖祝壽說，看到眾多媽祖信徒的虔誠很感動，非常感激媽祖保佑，讓台灣疫情越來越好。

陳時中今天在鎮瀾宮董事長顏清標，副董事長鄭銘坤等人陪同下，到鎮瀾宮拜媽祖，他說信徒都依防疫規定，戴口罩，量體溫，噴消毒，廟內管制100人，多數信徒都在廟前廣場參拜，他叮嚀：大家不要太擠。

陳時中表示，大甲媽今年遶境因疫情暫取消，他很感謝顏清標董事長的帶頭作用，廟方也捐3000萬元給防疫用，今天是媽祖生日，他藉此機會，到鎮瀾宮謝謝媽祖的慈悲，台灣雖有疫情，基本上是平安的。

被問到今年媽祖遶境是否還是機會辦，陳時中說要看情勢發展，他說台灣目前很安全，但世界各國還在燒，台灣要完全避免很困難，他說台灣目前是努力期，漸漸轉觀察期， 他希望大家再忍忍，沒有時間表。等台灣疫情穩定再說。