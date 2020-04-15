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影／阿中部長向大甲媽祝壽看到眾多信徒：大家不要太擠
中央流行疫情指揮官陳時中今天到大甲鎮瀾宮向媽祖祝壽說，看到眾多媽祖信徒的虔誠很感動，非常感激媽祖保佑，讓台灣疫情越來越好。
陳時中今天在鎮瀾宮董事長顏清標，副董事長鄭銘坤等人陪同下，到鎮瀾宮拜媽祖，他說信徒都依防疫規定，戴口罩，量體溫，噴消毒，廟內管制100人，多數信徒都在廟前廣場參拜，他叮嚀：大家不要太擠。
陳時中表示，大甲媽今年遶境因疫情暫取消，他很感謝顏清標董事長的帶頭作用，廟方也捐3000萬元給防疫用，今天是媽祖生日，他藉此機會，到鎮瀾宮謝謝媽祖的慈悲，台灣雖有疫情，基本上是平安的。
被問到今年媽祖遶境是否還是機會辦，陳時中說要看情勢發展，他說台灣目前很安全，但世界各國還在燒，台灣要完全避免很困難，他說台灣目前是努力期，漸漸轉觀察期， 他希望大家再忍忍，沒有時間表。等台灣疫情穩定再說。
顏清標表示，陳時中曾說要來鎮瀾宮，今天剛好是媽祖生日，他參拜也感謝鎮瀾宮捐3000萬元給防疫中心，顏說這些是香油錢，取之公益，回饋社會，台灣昨天新冠肺炎零確診，顏希望未來每天都零確診，台灣和世界都平安。
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