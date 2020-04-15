梅子價格回穩 伸港村民今年戴口罩醃梅

新冠肺炎疫情影響，許多鄉鎮市活動都取消，但彰化伸港七嘉村居民然延續傳統在信仰中心福德宮旁醃製梅子，居民戴起口罩、保持社交距離，連續3天共醃得1千多斤Q梅，合力去蒂頭、熬煮糖水醃漬、瓶內按摩翻滾，預計至少要到暑假才能開封品嘗。

南投信義鄉是全台青梅主要產地，但去年因暖冬乾旱，產量不佳，使得梅果原料不足，今年有春雨也及時挹注梅果生長，產量回升，收購與梅製品價格也回穩。

伸港居民王富梅每年都向信義果農購入梅子，再自行醃漬保存作為Q梅，還呼朋引伴，越來越多居民加入，這幾年甚至相約廟旁作業，鄰居都稱是暫時的「青梅加工廠」。

王富梅說，在信義現採的梅子先由園主添加鹽水殺青，當晚去取貨隔天就要趕緊進作業，首先用夾子逐一將梅子去蒂頭，放進桶內發酵約1個多星期後，要以人工滾動桶子幫梅子按摩，接著每半個月添加一次糖，連續5次，風味最好通常是經過1年的存放。