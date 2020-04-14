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伸港鄉之光 「彰化新港十八庄送大爐」登錄文化資產

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉福安宮媽祖巡查歲末年終「送大爐」。圖／文化局提供
彰化縣伸港鄉福安宮媽祖巡查歲末年終「送大爐」。圖／文化局提供

彰化縣今年第一次無形文資審議委員會，通過新登錄「彰化新港十八庄送大爐」為彰化縣民俗，伸港福安宮管理委員會為彰化縣第七個民俗類無形文化資產的保存團體。

彰化縣文化局表示，彰化縣伸港鄉舊名新港，清代傳承迄今的民俗傳統保留舊稱「彰化新港十八庄送大爐」，藉由媽祖信仰串聯伸港鄉與和美鎮十八個庄頭，每年擲筊輪值祭祀伸港鄉福安宮「聖大爐」，除了展現高度文化認同感，同時展現伸港人世代相承的精神價值觀，因此通過審議，登錄為彰化縣民俗。

彰化縣文資審議委員會審查，廢止「芳苑潮間帶牛車採蚵」原登錄民俗的公告，更改登錄類別為彰化縣傳統知識與實踐，保存團體仍認定彰化縣西海岸環境教育保護協會；原登錄為本縣民俗的「同安寮十二庄迎媽祖」，正式變更登錄名稱為「同安寮十二庄請媽祖」，登錄保存團體仍為彰化縣福興鄉福安宮管理委員會。

彰化縣伸港鄉「送大爐」，鄉民熱情送米擔感謝媽祖庇佑過去一年國泰民安。圖／文化局提供
彰化縣伸港鄉「送大爐」，鄉民熱情送米擔感謝媽祖庇佑過去一年國泰民安。圖／文化局提供

媽祖 文化局

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