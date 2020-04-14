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多年難題大智慧學苑開拆 盧秀燕向所有權人致敬

中央社 / 台中14日電

延宕13年的台中市東區大智路打通工程，在「大智慧學苑」大樓的拆除聲中啟動。台中市長盧秀燕今天到工地視察時，代表台中市民向大樓所有權人致敬，感謝成就台中發展。

「大智慧學苑」昨天開始拆除作業，盧秀燕今天下午在台中市建設局長陳大田、交通局長葉昭甫、新聞局長黃國瑋、台中市議員邱素貞及李麗華等人陪同下，前往拆除工地現場視察，陳大田還爬上12樓頂樓了解工程進度，並向盧秀燕簡報。

盧秀燕表示，「大智慧學苑」大樓拆除，除須維持周邊道路交通順暢，保障鄰近大樓結構安全，也要維護夜間安寧，因此市府不採大規模爆破，改採較細膩的逐層拆除方式，預計1週拆除1樓層，預計6月就可拆除完成，並隨即展開大智路延伸新闢道路工程，預計8月大智路就可打通，連接台中火車站前後站。

邱素貞指出，大智路打通後，車站將不分前後站，帶動台中市東、南、中、西區發展。

李麗華表示，肯定市府行政效率，並與大樓所有權人妥善溝通，讓所有權人配合市府拆除工程，進而造福台中市民。

台中市東區新庄里長洪宗毅表示，大智路打通是里民期盼已久的工程，未來開通後，將帶動周邊舊城區發展，創造周遭店家無限商機。

陳姓廚具行老闆說，大智慧學苑大樓拆除工程案，經過多任市長都無法完成，感謝盧秀燕上任後，就能啟動大樓拆除工程，未來大智路打通後，後站將更繁榮。

為發展鐵路高架化，台中市政府於民國96年提出大智路打通方案，作為貫穿台中車站前後站關鍵道路，其中座落於施工範圍內的「大智慧學苑」大樓徵收拆除案，因住戶大規模陳情抗議，讓徵收案停滯不前。市府調高徵收價格，去年獲得全數24名所有權人的土地取得同意書。

台中市 盧秀燕 東區

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