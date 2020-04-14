台中降雨量減少 德基水庫水位近10年最低
由於降雨量減少，使得今年德基水庫的水位下探到近10年最低，上游地區甚至部分河床的高處都已露出。台電表示，水庫水位較往年低，但仍在正常範圍內，發電、供水無虞。
德基水庫位於台中大甲溪上游，近日水位持續下降，大甲溪發電廠副廠長陳世銘今天表示，因去年冬季至今，降雨量、下雪量減少，水庫進水量也漸少，因平常需供應下游民生、灌溉用水，當進水量小於供水量，水位自然降低。
也因德基水庫的水位降低，梨山有居民發現，德基水庫的中央出現小島、樹枝，是40年難得一見奇景。陳世銘說，德基水庫上游集水區延伸至梨山，長約20幾公里，水庫常有土石、淤泥堆積，可能位於上游處的河段，因水位降低，河床高處的淤泥因而浮現，才會出現居民所說小島景象。
陳世銘指出，德基水庫的最低水位紀錄出現在1975年的1354.7公尺，但今年德基水庫的水位與往年相較卻來得低。德基水庫每年10月會將水庫蓄滿，最高水位1408公尺，而水庫的運用規線為1366公尺，今天的水位是1369公尺，還在正常範圍，發電量、供水量目前無虞。
台灣自來水公司第四區管理處表示，目前水情以北部及高雄較為吃緊，大台中地區還算供水無虞，希望5、6月的梅雨季可為水庫解渴。
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