南投縣社區據點停辦　埔里慈恩社區彈性托老應變

為降低群聚感染風險，南投縣政府4月起停辦全縣關懷據點和巷弄長照站，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此利用戶外風雨球場，在確保防疫及社交距離下維持活動，以彈性托老應變，並供應中餐讓長輩帶回家享用或協助配送。

埔里慈恩社區發展協會指出，據點內長輩約8成是獨居弱勢，過去多關在自己的象牙塔裡，在社區努力下慢慢走出室外參與課程，也習慣平日就到據點活動，未料近期因疫停辦據點，長輩生活頓失重心，在家無聊、外出閒晃，就又晃回據點。

慈恩社區理事長陳炫魁說，長輩生活頓失重心，因無聊仍會到據點看有沒有其他人，他們來也不好請其離開，另一方面也擔心，他們連據點都不能待時，宅在家恐造成情緒或飲食不正常，若在街頭閒晃則可能讓防疫管控和交通安全產生疑慮。

該協會幹部開會討論決定採戶外托老模式應變，陳表示，評估活動中心旁風雨球場是戶外通風場域，因此利用空間擺桌椅讓長輩仍能參與社區活動，但過程中落實防疫規定，所有人都得戴口罩、量體溫、消毒雙手，並及保持安全社交距離。

此外，慈恩社區也重啟中午供餐服務，陳炫魁說，據點過去每周一到五都有提供中餐，但隨據點停辦也中止，長輩飲食也受影響，昨起重啟供餐讓長輩帶回去吃，行動不便則送餐到府，食材從社區菜園取得，若有不足也由社區自籌經費購買。