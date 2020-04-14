快訊

林益世2年貪汙刑期快服完 申請假釋獲准了

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣社區據點停辦　埔里慈恩社區彈性托老應變

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣社區關懷據點全面停辦，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此在確保防疫的前提下，利用戶外風雨球場彈性托老應變。記者賴香珊／攝影
南投縣社區關懷據點全面停辦，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此在確保防疫的前提下，利用戶外風雨球場彈性托老應變。記者賴香珊／攝影

為降低群聚感染風險，南投縣政府4月起停辦全縣關懷據點和巷弄長照站，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此利用戶外風雨球場，在確保防疫及社交距離下維持活動，以彈性托老應變，並供應中餐讓長輩帶回家享用或協助配送。

埔里慈恩社區發展協會指出，據點內長輩約8成是獨居弱勢，過去多關在自己的象牙塔裡，在社區努力下慢慢走出室外參與課程，也習慣平日就到據點活動，未料近期因疫停辦據點，長輩生活頓失重心，在家無聊、外出閒晃，就又晃回據點。

慈恩社區理事長陳炫魁說，長輩生活頓失重心，因無聊仍會到據點看有沒有其他人，他們來也不好請其離開，另一方面也擔心，他們連據點都不能待時，宅在家恐造成情緒或飲食不正常，若在街頭閒晃則可能讓防疫管控和交通安全產生疑慮。

該協會幹部開會討論決定採戶外托老模式應變，陳表示，評估活動中心旁風雨球場是戶外通風場域，因此利用空間擺桌椅讓長輩仍能參與社區活動，但過程中落實防疫規定，所有人都得戴口罩、量體溫、消毒雙手，並及保持安全社交距離。

此外，慈恩社區也重啟中午供餐服務，陳炫魁說，據點過去每周一到五都有提供中餐，但隨據點停辦也中止，長輩飲食也受影響，昨起重啟供餐讓長輩帶回去吃，行動不便則送餐到府，食材從社區菜園取得，若有不足也由社區自籌經費購買。

但有民眾質疑戶外重啟長照據點牴觸規定，而向埔里衛生所反映，衛生所今也派員前往瞭解，並向長輩宣導相關防疫措施；對此，慈恩社區則重申，長輩是自發性前來，也未在室內活動，均符合防疫規定，盼民眾體諒給長輩正常活動的空間。

南投縣社區關懷據點全面停辦，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此在確保防疫的前提下，利用戶外風雨球場彈性托老應變。記者賴香珊／攝影
南投縣社區關懷據點全面停辦，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此在確保防疫的前提下，利用戶外風雨球場彈性托老應變。記者賴香珊／攝影
南投縣社區關懷據點全面停辦，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此在確保防疫的前提下，利用戶外風雨球場彈性托老應變。記者賴香珊／攝影
南投縣社區關懷據點全面停辦，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此在確保防疫的前提下，利用戶外風雨球場彈性托老應變。記者賴香珊／攝影

社交距離 衛生所 埔里

延伸閱讀

防疫期間苦中作樂 小提琴家林品任高歌落葉歸根

UVL／配合防疫室內100人以下 決賽閉門不開放媒體採訪

防疫旅館房數破6千 觀光局：各縣市量能都夠

立委許淑華送防疫物資 籲大家勤洗手以行動支持醫護

相關新聞

昔日鳥人成鞋材業老董 出資育雛發展南投撐竿跳

彰化縣新任豐塑膠董事長陳文義曾是撐竿跳高選手，深知該領域培訓困境，從小在南投縣長大的他，因此返鄉資助創辦南投青少年選手訓...

南投縣社區據點停辦　埔里慈恩社區彈性托老應變

為降低群聚感染風險，南投縣政府4月起停辦全縣關懷據點和巷弄長照站，不少長輩生活頓失重心，埔里鎮慈恩社區因此利用戶外風雨球...

彰化縣疫情紓困最高300萬 首年免息

新冠肺炎疫情對各行各業造成衝擊，彰化縣政府推出「彰化縣幸福圓夢貸款」專案，提供中小企業最高300萬元、小規模商業最高10...

台中勞工大學百門課程自由選讀 學費每小時50元

防疫期間學習不中斷！台中市協助勞工充實職業技能，培養第二專長，勞工大學陸續開辦在職進修課程，包括產業／職場專業語言課程、...

台中豐原人超暖心 送甜品飲料為醫護打氣

疫情升溫，不少業者紛紛送上愛心，溫暖醫護人員的心。台中豐原甜品、飲料業者連日不約而同送上飲料與甜品，到豐原醫院給第一線的...

上運動場館怕感染新冠肺炎？ 中市：加強查室內空品

台中市政府今召開市政會議，環保局長吳志超進行「因應新冠肺炎防疫作為」環境防疫專案報告。依照「室內空氣品質管理法」市府針對...

疫情影響人往山區跑 台中46條公車線逆勢成長

台中市今年大年初一雙十公車新制上線，市府交通局長葉昭說，因疫情影響，很多人不搭公車，平日比去年同期少了12%、假日少32...

44名幼童爭「備取第二」梧棲幼教資源不足民代憂心

台中市幼兒園上周六完成抽籤，梧棲幼兒園今年竟出現44名學童抽「備取第二」的情形，也就是抽中了也不一定會可以入學，家長無奈...

台中防疫加嚴市民有情緒 盧秀燕：想想各國傷亡嚴重

台中長盧秀燕今天在市政會議向市民精神喊話，因全球疫情嚴峻，造成市民生活不便、影響經濟，市府還會推出加嚴加密的防疫措施，很...

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

彰化縣2008年新闢員林市林厝路段山腳路，留下1幢民宅和多筆畸零地未徵收，形成新舊道路中間有房子的奇特景象，多年來這個路...

氣候像洗三溫暖 南投高山春茶很受傷

南投縣仁愛鄉高海拔茶區的春茶，入春後萌芽生長，但近日受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，山區清晨降霜後又出大太陽，茶葉遭強烈日照，葉片熟化、乾黃枯萎，甚至有整片茶園受害，茶農很無奈，農會已派員調查災情。

五月賞桐花 彰縣宣導不忘防疫

搶五一旅遊商機，彰化縣長王惠美昨親自介紹彰化8處賞桐地點，但也提醒民眾賞花莫忘防疫，保持社交距離並戴口罩。

熱門新聞

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出為600萬元願助價購

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

因疫情私企業精簡人力 東縣府即時上工今起招募500職缺

回應陳抗者訴求 高市府動用二備金解決地方心頭大患

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。