立委許淑華送防疫物資 籲大家勤洗手以行動支持醫護

立委許淑華和民間生技公司今天上午贈送南投醫院茶樹乾洗手凝膠，讓醫護人員可以隨時保持手部衛生，防疫期間守護他人健康，也保護自己。

許淑華和青年高中校友會理事長江彥廷、康斯生技公司董事長劉騰駿在南投醫院舉辦捐贈茶樹乾洗手凝膠，贈送給南投醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南基醫院、埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院等家醫療院所，總共3400瓶洗手凝膠。

許淑華說，新冠肺炎感染區域與時間都拉長，第一線醫護人員格外辛苦，希望引進民間社團和企業力量，提供防疫物資為醫療人員加油打氣。她也提醒大家正確洗手「內、外、夾、弓、大、立、腕」，徹底清潔雙手，尤其是在進食前，如廁後，接觸口腔、鼻腔及眼睛前，如果水和肥皂難以取得的情況下，可以用乾洗手液消毒殺菌，做好個人衛生防護。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投醫院為南投縣傳染病應變醫院，每年定期辦理相關演練及教育訓練，維持傳染病疫情應變流程的熟悉度，努力守護南投縣民，也呼籲民眾勤洗手、戴口罩，一起對抗疫情。