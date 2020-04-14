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台中因應台商回流布局 中科二林園區遠距招商

中央社 / 台中14日電

隨新冠肺炎疫情延燒，讓不少海外台商思考重新布局，中科管理局今天表示，正透過遠距招商行銷二林園區具有資金運用、廠房配置擴充彈性等特點，歡迎廠商布局及長期發展。

中科管理局長許茂新表示，中科二林園區於民國107年5月通過二階環評審查，目前可立即提供的建廠土地達133公頃，截至今年3月已核准和大、高鋒、永鉅、如陽、歐群等27家廠商，並有其相關產業供應鏈業者申請進駐中。

許茂新指出，二林園區目前投資金額逾600億元，出租土地面積53.08公頃，核配率約40%。另有5家公司需地12.16公頃正在申請程序中。其中，台灣唯一生產超過350噸的重型龍門加工機的指標大廠「永鉅公司」已在去年11月動土；今年1到3月的新進廠商則有嘉昇機電、力興鍛壓及麗特絲等3家。

為了讓二林園區交通更便利，許茂新說，已提前推動園區主要幹道60米道路西段工程，交通部積極推動的台76快速道路延伸線工程預計114年完工。屆時兩項工程銜接後，可大幅縮短中彰投區域的運輸時間，二林園區可望成為未來全國最大的精密機械、智慧機械及生技醫療產業重鎮。

繼美中貿易戰之後，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情也引發產業鏈重組，中科管理局表示，二林園區土地租金在全國3個科學園區的13個基地中最低，進駐二林的廠商可將更多資金運用於研發及製程設備的升級，對於廠商的投資效益非常有利。尤其園區面積較大，坵塊方整，選擇多，可充分發揮廠房設計及配置。

中科管理局指出，二林園區保警隊將於4月20日正式進駐，第一期標準廠房及園區從業人員宿舍等工程也都已同步規劃興建中，將為企業提供安全、便捷、完善的服務，盼成為企業分散風險、台商回流選擇投資的熱點。

疫情 台商

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