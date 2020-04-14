昔日鳥人成鞋材業老董 出資育雛發展南投撐竿跳

彰化縣新任豐塑膠董事長陳文義曾是撐竿跳高選手，深知該領域培訓困境，從小在南投縣長大的他，因此返鄉資助創辦南投青少年選手訓練站快10年，更從本月起贊助縣內選手許德敬、王映凱每月各5000、3000元訓練營養費，為期2年。

陳文義從小在埔里鎮長大，初中時曾輟學就業，在外吃苦3年發現求學可貴，才重回學校，21歲那年考上台北體專（現台北市立體育學院）離鄉，並投入撐竿跳高運動，當年與「台灣撐竿跳之父」許振芳在賽場上較勁，也因此成為老戰友。

但陳體專畢業後未繼續當鳥人在體育界發展，而是去親友的塑膠公司上班，賺錢貼補家計，後在塑膠鞋材開創事業版圖，如今已成董事長的他說，經濟穩定後想回饋鄉里，除幫小學蓋活動中心，也出資育雛供許振芳培訓南投的撐竿跳高小將。

許振芳說，10年前在彰化全運會上與陳文義重逢，陳當下就提出創設「南投青少年選手訓練站」的想法，盼能協助撐竿跳運動，2人討論後就由他利用晚間和假日時間訓練南投學子，資金部分就全由陳負責，這一負擔就是將近10個年頭。

而為鼓勵縣內優秀選手許德敬、王映凱努力爭取佳績，陳文義更從本月起贊助許5000元、王3000元的訓練營養費，陳表示，深知撐竿跳在台非熱門項目，人才培育不易，因此出資盼讓他們安心訓練，金額雖不大，但將持續贊助2年。