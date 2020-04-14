台中勞工大學百門課程自由選讀 學費每小時50元

防疫期間學習不中斷！台中市協助勞工充實職業技能，培養第二專長，勞工大學陸續開辦在職進修課程，包括產業／職場專業語言課程、工業專業技術課程、數位資訊應用課程、管理課程、產業發展與技術升級課程等5大類，學費每小時只要50元，還有免學費的勞動權益保障課，年滿15歲以上、設籍或工作地在台中市的在職勞工可自由選讀。

台中市勞工局長吳威志表示，108年度勞工大學共開辦逾100門課程、超過40場專題講座，近5000名勞工受惠。今年度課程更多元，特別兼顧課程進階學習，包括Excel實務應用、精實管理主管核心能力、SolidWorks數位立體模型繪圖製作、手縫皮革等初階與進階、AutoCAD電腦輔助機械繪圖實務班，可讓勞工循序漸進從基礎加深至進階或實務課程；更結合新興科技，開設有關手機APP、網紅自媒體的「潮課程」。

勞工局指出，勞工大學課程多在平日晚上、假日開課，學費每小時收費50元，符合弱勢勞工補助資格的學員，則可享有學費全免，年滿15歲以上，設籍或工作地在台中市的在職勞工，可至勞工大學網站查詢。

新冠肺炎疫情期間，勞工大學除採「小班制」教學，並依照勞動部及教育部發布的注意事項，開課前加強防疫通知與落實教師和學員的健康管理，開課期間也隨時留意中央疫情指揮中心的建議事項，備妥防疫用品並進行常態性消毒與環境清潔等措施，會讓學員安心學習。

相關課程洽詢單位聯絡資訊：勞工團體專班台中市總工會（04）22825301、台灣勞工大聯盟工會（04）22279716；產業員工專班及勞工職能升級學院：台中市總工業會（04）25262934分機408、靜宜大學（04）26328001分機19106、大葉大學（04）8511062、中興大學（04）22855506、修平科技大學（04）24961100分機6422，或電洽勞工大學諮詢專線04-22289111分機35602、35606、35614。