彰化要求食品業人員全都戴口罩 違規最高罰1萬5千元
新冠肺炎疫情持續升溫，彰化縣衛生局今天宣布所有食品營業場所的工作人員應全程戴口罩，包括餐飲業、冷飲店、小吃店、烘焙業、超商、超市、大賣場及傳統市場攤商等食品販賣業工作人員，即日起為期一星期勸導期，4月22日起若未佩戴口罩，將依違反傳染病防治法處3000元以上，1萬5千元以下罰鍰。
中央流行疫情指揮中心日前要求夜市、傳統市場等攤商和消費者應全程佩戴口罩，強制規範對象並非涵蓋所有餐飲業，為防止社區可能潛藏未就醫或無症狀感染者，引發社區感染風險，彰化縣加強防疫，要求包括飲料店、小吃店、超市等所有食品營業場所工作人員，應全程佩戴口罩。
彰化縣食品衛生科長林毓芬說，戴口罩主要是要防止飛沫傳染，工作人員戴一般口罩即可，如布口罩、紙質口罩、活性碳口罩、海綿口罩等即可，即日起為期一星期勸導期。
林毓芬表示，食品業者工作時若手部不小心觸碰到口罩的外層，就要立即洗手，以防止受污染的手部再觸摸其他的地方，也建議民眾在用餐高峰時間，可考慮外帶，以降低病毒傳染機率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言