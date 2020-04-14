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彰化要求食品業人員全都戴口罩 違規最高罰1萬5千元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化衛生局人員向滷味店宣傳戴口罩。圖／彰化衛生局提供
彰化衛生局人員向滷味店宣傳戴口罩。圖／彰化衛生局提供

新冠肺炎疫情持續升溫，彰化縣衛生局今天宣布所有食品營業場所的工作人員應全程戴口罩，包括餐飲業、冷飲店、小吃店、烘焙業、超商、超市、大賣場及傳統市場攤商等食品販賣業工作人員，即日起為期一星期勸導期，4月22日起若未佩戴口罩，將依違反傳染病防治法處3000元以上，1萬5千元以下罰鍰。

中央流行疫情指揮中心日前要求夜市、傳統市場等攤商和消費者應全程佩戴口罩，強制規範對象並非涵蓋所有餐飲業，為防止社區可能潛藏未就醫或無症狀感染者，引發社區感染風險，彰化縣加強防疫，要求包括飲料店、小吃店、超市等所有食品營業場所工作人員，應全程佩戴口罩。

彰化縣食品衛生科長林毓芬說，戴口罩主要是要防止飛沫傳染，工作人員戴一般口罩即可，如布口罩、紙質口罩、活性碳口罩、海綿口罩等即可，即日起為期一星期勸導期。

林毓芬表示，食品業者工作時若手部不小心觸碰到口罩的外層，就要立即洗手，以防止受污染的手部再觸摸其他的地方，也建議民眾在用餐高峰時間，可考慮外帶，以降低病毒傳染機率。

彰化衛生局人員向飲料店宣導戴口罩。圖／彰化衛生局提供
彰化衛生局人員向飲料店宣導戴口罩。圖／彰化衛生局提供

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