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台中豐原人超暖心 送甜品飲料為醫護打氣
疫情升溫，不少業者紛紛送上愛心，溫暖醫護人員的心。台中豐原甜品、飲料業者連日不約而同送上飲料與甜品，到豐原醫院給第一線的醫護人員，小小的舉動幫醫護人員加油打氣，也讓他們有活力持續對抗這場馬拉松似的疫情。
豐原一家甜品業者林崇堯表示，自己是在地豐原人，在豐原創店2年，員工曾因為車禍送到醫院急診室就醫，當時員工因受傷不斷喊痛，現場急診護理師耐心安撫受傷員工，好在當時傷勢不嚴重，但護理師的溫柔，讓他當下感到相當窩心。
林崇堯說，每日看到新聞報導疫情事件，希望自己能為家鄉做些事，因此準備店內招牌豆花50碗，拿到醫院急診室回饋在第一線的醫護人員，並規劃未來每個月分送20碗甜品給醫院其他醫護人員作為感謝。
一芳水果茶也準備飲料慰勞醫護人員，同時考量醫護因為忙碌，一次送300杯飲料沒辦法即時飲用完有感染風險，特別將飲料換成飲料兌換券，讓醫護同仁隨時到各分店兌換領取，品嚐最新鮮的飲品。
豐原醫院急診室主任林技政表示，醫護人員在忙碌時，突然收到這些甜品與飲料，相當感動，甚至還考量他們的飲用風險，將飲品換成兌換券，此舉真的超暖心。
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