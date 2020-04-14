中市雙十公車政策 市區運量降長程線逆勢成長

台中市政府從1月起推出「雙十公車」優惠政策，10公里內免費，超過最多只收10元，台中市交通局今天表示，受到疫情影響，近期市區公車運量下降，但長程路線則逆勢成長。

台中市政府今天召開市政會議，由交通局長葉昭甫報告「雙十公車上路情形」。台中市長盧秀燕聽完簡報後表示，今年是台中交通最重要的一年，年初雙十公車政策上路，年底捷運綠線將通車，另有大智路貫通、市政路延伸開闢等多項道路工程，可望讓城市更好行。

葉昭甫指出，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，近期市區公車運量下降，仍有46條長程路線，自雙十優惠上路迄今，搭乘人次相較去年同期逆勢成長，如「92路」等公車平日長程旅次明顯增加約1成。

有關市區公車運量與去年同期相比，葉昭甫說，在各級學校開學後，統計市區公車平日運量較去年同期運量下降約12.1%，而假日更下降37.1%，顯示平日運量較寒假期間回升，但假日民眾減少外出及搭乘公車。3月中下旬受到確診病例增加影響，整體運量較3月上旬略減。

盧秀燕認為，雙十公車優惠對於長距離通勤、通學及偏鄉地區就診民眾，交通費用大幅降低，可強化串連各行政區，達成活絡區域經濟發展，落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空污等效益。

因應捷運綠線年底將通車，葉昭甫說，交通局配合捷運綠線通車期程，滾動式檢討市區公車路網，強化台鐵、捷運與公車系統的連結，提升整體大眾運輸路網服務效率，建構優質公共運輸環境。