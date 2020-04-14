上運動場館怕感染新冠肺炎？ 中市：加強查室內空品

台中市政府今召開市政會議，環保局長吳志超進行「因應新冠肺炎防疫作為」環境防疫專案報告。依照「室內空氣品質管理法」市府針對交通場所、KTV、健身房等場域，要求必須設置專責人員，加強通風。運動局李昱睿表示，目前體育場館、健身房都要求非運動者要戴口罩，保持通風換氣，並規定公布容留人數。

環保局長吳志超說，疫情期間，環保局與衛生局及事業主管機關，加強稽查體育場館、KTV、健身房及書館等室內人口多的場域，均會要求依室內空氣品質管理法實施，包括設置專責人員、監測二氧化碳等，室內宜保持通風。

運動局長李昱睿表示，場館專責人員會觀察室空品監測情況，二氧化碳達濃度臨界點時，立即打開換氣，增加頻率。他表示，一般民眾運動強度不會像選手這麼高，目前也要求限制場館容留人數，不運動者包括教練也要戴口罩。

環保局長吳志超表示，針對居家檢疫或隔離民眾到府清運垃圾服務，自3月9日起至4月8日止，市府已受理134戶，共219名居家隔離或檢疫民眾申請，協助收運754公斤垃圾。環局印製宣傳單、採購防疫垃圾袋、製作宣導圖卡放置關護包，供居家檢疫或隔離民眾了解垃圾處理方式。

吳局長強調，依照室內空氣品質管理法，市府針對交通場所、KTV、健身房等場域，稽查空間通風、廢棄物處理情形，並訂定稽查人員出勤SOP、臨櫃證書網路線上化，及30人以上會議視訊辦理等防疫措施，將持續加強人員管控、個人清潔衛生、定期環境消毒、衛教宣導及防疫觀念等防疫措施。