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疫情影響人往山區跑 台中46條公車線逆勢成長

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局長表示，疫情期間有46條公車路線，乘客不減反增，都往山區跑。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局長表示，疫情期間有46條公車路線，乘客不減反增，都往山區跑。記者陳秋雲／攝影

台中市今年大年初一雙十公車新制上線，市府交通局長葉昭說，因疫情影響，很多人不搭公車，平日比去年同期少了12%、假日少32%，但不少往戶外景點的約40條路線逆勢成長，他解釋，因應疫情民眾願意搭公車到景點散心，往谷關、大雪山、梨山的乘客增加。

台中市長盧秀燕表示，雙十公車是兼顧正義公平，不能偏鄉等車苦，而市區民眾又富又通便利。從交通局提供的數據來看是好的，疫情都會下降是合理的，一是市民口罩不夠，無法搭大眾交通工具，一是市民假日在家少外出，平日還是多倚賴公車系統。

盧秀燕說，今年是重大交通年，雙十公車措施首先上路，除了10公里免費，另其他的車資加起來不超過10元，雙十公車的精神，是讓偏鄉民眾減少經濟支出，一天來回最多花40元，一個月最多可省2000、3000元，一家有兩人以上，省更多貧者越貧、富者越富「不能說越市區越富有」10塊錢免費搭來搭去 「越偏遠的負擔越重」車資造成家庭負擔。

台中市約有240條公車路線，一天有30多萬人次搭公車移動。

葉昭甫說，全台中約240條公車路線，雙十公車上路後，包括151、152、153、154、155、300、304、305、310、658路等行經國道或公車專用道的公車路線，是民眾最常使用雙十優惠的路線。

另儘管疫情影響，近期市區公車運量下降，仍有46條長程路線，從雙十優惠上路迄今，旅次相較去年同期逆勢成長，如92、153、213、228、659、850及865路等公車的平日長程旅次明顯增加約1成，都是往郊區、山區景點的路線。

葉局長表示，為使台中市大眾運輸服務更加完善，因應捷運綠線今年通車在即，交通局配合捷運綠線通車期程，滾動式檢討市區公車路網，強化台鐵、捷運與公車系統的連結，提升整體大眾運輸路網服務效率，建構優質公共運輸環境。

公車 疫情 台中市

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