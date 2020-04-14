快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

44名幼童爭「備取第二」梧棲幼教資源不足民代憂心

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠(右）說，梧棲區的幼教資源不足問題嚴重。圖／台中市議員楊典忠提供
台中市議員楊典忠(右）說，梧棲區的幼教資源不足問題嚴重。圖／台中市議員楊典忠提供

台中市幼兒園上周六完成抽籤，梧棲幼兒園今年竟出現44名學童抽「備取第二」的情形，也就是抽中了也不一定會可以入學，家長無奈說「希望可以備取的上，等待奇蹟出現」，台中市議查楊典忠憂心表示，梧棲幼教資源嚴重不足，將是年輕家長們的惡夢。

楊典忠表示，梧棲幼兒園公告缺額為16位，108學年度仍延續去年採二階段辦理，但是第一階段優先入園已登記學童數有17位，第一階段已經滿額，而且會有一人為備取第一，到了第二階段更有44位一般生學童登記，他們抽籤第一位也要從備取第二名排起，有家長質疑市政府的增班動作太慢，區域內的學童調查與登記作業又不確實，才會讓家長與學童參與這次「槓龜」抽籤。

員楊典忠認為，這次梧棲幼兒園首度出現第一階段額滿，顯見來幾年都是年輕家長們的惡夢。梧棲區的幼教資源不足問題嚴重，恐怕未來幾年都是年輕家長們的惡夢。

學生家長上網查閱台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統，發現梧棲幼兒園本園公告缺額為16人，第一階段優先入園登記為17人，第二階段一般生登記為44人，等於第一階段為17選16，第二階段則入學中籤率為0，家長懷疑周六抽籤很可能是白忙一場。

台中市教育局表示，梧棲區中正國小附設幼兒園現為4班，核收120人，已爭取且獲教育部核定補助增建工程經費，再增4班(3班3至5歲混齡班，1班幼幼班，計106人)，暫定112學年度前竣工，總核定招收數將達226人。梧棲區梧南國小現無幼兒園，已於該校2期工程中納入幼兒園班級量體，增設2班3至5歲混齡班，總核定招收數計60人，暫定112學年度前完工。

幼兒園 梧棲 台中市

延伸閱讀

轉型進軍飯店下場慘 這大亨豪宅、商辦、飯店都法拍

中市議員楊典忠送口罩內襯一周7000份索取一空 再追加

高雄幼教男師染指5男童 扯「睪丸癌手術致偏差」遭打臉

遊覽車陷泥坑 幼教女師臉書罵司機「卒仔」罰5千

相關新聞

上運動場館怕感染新冠肺炎？ 中市：加強查室內空品

台中市政府今召開市政會議，環保局長吳志超進行「因應新冠肺炎防疫作為」環境防疫專案報告。依照「室內空氣品質管理法」市府針對...

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出1500萬元願助價購

彰化縣2008年新闢員林市林厝路段山腳路，留下1幢民宅和多筆畸零地未徵收，形成新舊道路中間有房子的奇特景象，多年來這個路...

疫情影響人往山區跑 台中46條公車線逆勢成長

台中市今年大年初一雙十公車新制上線，市府交通局長葉昭說，因疫情影響，很多人不搭公車，平日比去年同期少了12%、假日少32...

44名幼童爭「備取第二」梧棲幼教資源不足民代憂心

台中市幼兒園上周六完成抽籤，梧棲幼兒園今年竟出現44名學童抽「備取第二」的情形，也就是抽中了也不一定會可以入學，家長無奈...

台中防疫加嚴市民有情緒 盧秀燕：想想各國傷亡嚴重

台中長盧秀燕今天在市政會議向市民精神喊話，因全球疫情嚴峻，造成市民生活不便、影響經濟，市府還會推出加嚴加密的防疫措施，很...

氣候像洗三溫暖 南投高山春茶很受傷

南投縣仁愛鄉高海拔茶區的春茶，入春後萌芽生長，但近日受強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，山區清晨降霜後又出大太陽，茶葉遭強烈日照，葉片熟化、乾黃枯萎，甚至有整片茶園受害，茶農很無奈，農會已派員調查災情。

五月賞桐花 彰縣宣導不忘防疫

搶五一旅遊商機，彰化縣長王惠美昨親自介紹彰化8處賞桐地點，但也提醒民眾賞花莫忘防疫，保持社交距離並戴口罩。

防疫宅在家 中市彰縣文化局改推電子書

疫情讓民眾減少出門，台中市44座圖書館進館人次少一成，民眾停留時間大幅縮短，但借書人次和冊數成長近一成，線上電子書更熱門，成長達七成；彰化圖書館也因實體書籍借閱人次下降，文化局大推電子書。

禁Zoom視訊 中市府端替代方案

中央禁用Zoom視訊系統，中市已有學校反映恐使「部署歸零」，民進黨團議員昨開記者指中市府無因應作為，且軟硬體不足，要求教育局停課半天或1天展開壓力測試；台中市府表示已有替代方案，前置作業結束後，5月初會分階段進行測試。

餐飲業投書 經部紓困案一問三不知

台中市餐旅宿服務業是最大宗，約13萬家，有餐飲業者向本報投書，昨天打電話到1988經濟部紓困專線詢問申請細節，但專線人員一問三不知，讓業者心灰意冷。業者以紓困補助外送為例，認為經濟部不接地氣，選擇的5家外送市占低「很不實用。」

搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

新冠肺炎疫情衝擊我國經濟市場，中央推動「安心即時上工計畫」，南投縣獲分配補助500個名額，將陸續釋出相關打工機會，縣長林...

疫情延燒 彰化量販店學校申請暫用免洗餐具

今年全台多個縣市百貨公司及購物中心、量販店，陸續實施內用不得提供一次性免洗餐具，但因為新冠肺炎疫情延燒，彰化縣原本列管的...

熱門新聞

進擊的口罩販賣機 柯P：下周起12行政區試辦

歷時13年 台中市今拆除大智慧大樓

搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

進市場沒戴口罩新北要開罰 柯文哲長嘆一聲

防路殺兩爬類 大屯山車道即起至8月15日 全天候封路

員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出1500萬元願助價購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。