44名幼童爭「備取第二」梧棲幼教資源不足民代憂心

台中市幼兒園上周六完成抽籤，梧棲幼兒園今年竟出現44名學童抽「備取第二」的情形，也就是抽中了也不一定會可以入學，家長無奈說「希望可以備取的上，等待奇蹟出現」，台中市議查楊典忠憂心表示，梧棲幼教資源嚴重不足，將是年輕家長們的惡夢。

楊典忠表示，梧棲幼兒園公告缺額為16位，108學年度仍延續去年採二階段辦理，但是第一階段優先入園已登記學童數有17位，第一階段已經滿額，而且會有一人為備取第一，到了第二階段更有44位一般生學童登記，他們抽籤第一位也要從備取第二名排起，有家長質疑市政府的增班動作太慢，區域內的學童調查與登記作業又不確實，才會讓家長與學童參與這次「槓龜」抽籤。

員楊典忠認為，這次梧棲幼兒園首度出現第一階段額滿，顯見來幾年都是年輕家長們的惡夢。梧棲區的幼教資源不足問題嚴重，恐怕未來幾年都是年輕家長們的惡夢。

學生家長上網查閱台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統，發現梧棲幼兒園本園公告缺額為16人，第一階段優先入園登記為17人，第二階段一般生登記為44人，等於第一階段為17選16，第二階段則入學中籤率為0，家長懷疑周六抽籤很可能是白忙一場。

台中市教育局表示，梧棲區中正國小附設幼兒園現為4班，核收120人，已爭取且獲教育部核定補助增建工程經費，再增4班(3班3至5歲混齡班，1班幼幼班，計106人)，暫定112學年度前竣工，總核定招收數將達226人。梧棲區梧南國小現無幼兒園，已於該校2期工程中納入幼兒園班級量體，增設2班3至5歲混齡班，總核定招收數計60人，暫定112學年度前完工。