台中防疫加嚴市民有情緒 盧秀燕：想想各國傷亡嚴重

台中長盧秀燕今天在市政會議向市民精神喊話，因全球疫情嚴峻，造成市民生活不便、影響經濟，市府還會推出加嚴加密的防疫措施，很多新的規範，希望市民發揮集體約制的力量，道德勸說，勇於檢舉違法者，讓城市更安全、市民更健康，並向防疫人員表示最高謝意。

台中市強力稽查有男女陪侍的酒店等特種行業、要求實名制等措施，出入市府洽公戴口罩等，市長盧秀燕提醒市民，隨疫情嚴重，市府還會實施很多加嚴加密措施，希望市民發揮集體約制力量，如有違反防疫規定者予道德勸說，否則就勇於檢舉，城市才安全！

盧秀燕說，市民辛苦了，各行各業也辛苦，有些經濟受影響，生活造成不便，但台中市民素質好，絕大多數能配合防疫措施。極少數對加嚴加密的防疫措施有抱怨，偶有情緒發作，但只要一想到全球疫情嚴重，多個國家城市死傷慘重，有的死亡人數破萬，確診有後遺症的不在少數，台中不可不慎，即使造成不方便，但會城市安全、市民健康。