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降低感染風險 中市1999話務中心分區辦公

中央社 / 台中14日電

台中市1999市民專線24小時服務，疫情期間，話務量更多，平均每天話務量逾2000通，市府從今天起實施話務人員分區兩地辦公，降低群聚感染風險以持續提供服務。

台中市研考會指出，台中市1999市民專線扮演民眾與機關的溝通橋梁，平時處理市政諮詢、公車查詢、陳情檢舉、派工通報等業務，1天服務話務量逾2000通。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，研考會表示，從農曆年節後每天湧進大量與疫情相關的詢問電話，包括哪裡買得到口罩、活動取消或延期資訊、居家檢疫措施及居家檢疫替代所如何申請等，累計至今湧進逾4300通疫情相關來電，話務人員都在第一時間盡力協助民眾獲得正確資訊，避免以訛傳訛造成恐慌。

研考會主委吳皇昇表示，在艱難的防疫時期，市府與時間賽跑，積極準備各項業務，尤其1999是民眾與政府第一線溝通橋梁，為避免若有同仁遭感染或隔離，造成話務中心業務停擺，市府超前部署第二話務中心，今日起啟動兩地上班機制，在疫情退燒前，話務人員將分流分區在不同場域值機辦公，降低群聚感染風險。

疫情 台中市 居家檢疫

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