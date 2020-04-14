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員林「釘子戶」十多年沒徵收 有人出1500萬元願助價購

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林林厝山腳路呈Y字形，紅線框住的地方是一幢民宅和十多筆畸零地，分隔新、舊山腳路，員林市公所募款千萬元，縣政府將協議買購這塊民宅和土地。圖取自Ｇoogle截圖
彰化縣員林林厝山腳路呈Y字形，紅線框住的地方是一幢民宅和十多筆畸零地，分隔新、舊山腳路，員林市公所募款千萬元，縣政府將協議買購這塊民宅和土地。圖取自Ｇoogle截圖

彰化縣2008年新闢員林市林厝路段山腳路，留下1幢民宅和多筆畸零地未徵收，形成新舊道路中間有房子的奇特景象，多年來這個路段一再發生車禍，員林市公所近日找到善心人士願意捐款1500萬元，協助縣政府價購民宅及私有土地，可望解決懸宕十餘年的難題。

「政府變更地目前，那幢民宅和畸零地位在農業區的建地，『合法存在』，並非外界所說的釘子戶。」員林市公所強調，縣政府2018年11月把都市計畫區變更案送中央審查之前，這幢民宅和畸零地，連同舊山腳路都位於農業區，中央今年元月通過變更案，民宅和畸零地、舊山腳路才變成位在交通道路用地範圍。

彰化縣政府今年2月24日公告「變更八卦山脈風景特定區計畫（部分農業區為道路用地）配合縣道137線林厝派出所前路口改善工程」案計畫書圖，明確地把新山腳路（137線）以西的土地變更為道路用地，工務處3月30日舉辦第一場公聽會，預計4月底至5月初舉辦第二場公聽會，接著舉辦協議價購公聽會，取得民宅和私有畸零地的所有權人同意出售不動產作為開闢道路之用。

工務處新建工程科長周瑞霖說，這塊狹長三角形土地有1幢房子、16筆土地，被外界稱作「釘子戶」的第二代所有權人兩年前簽下出售房地產同意書，附帶條件是政府必須變更地目，今年中央通過變更都市計畫，縣政府初估協議價購費用約為1400萬元，實際金額將和地主協調才能確定。

員林市長游振雄希望加速建設地方，透過人脈找到匿名善心人士，願意捐款1500萬元幫助地方改善交通，希望一舉消除「路中有屋」奇景；周瑞霖表示，未來這塊狹長三角地帶將畫雙黃線，不做槽化島，增寬路幅以改善交通不順暢的現況。

彰化縣員林市林厝山腳路有民宅和畸零地，分隔新、舊道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市林厝山腳路有民宅和畸零地，分隔新、舊道路。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府貼公告，通知房屋所有權人參加公聽會。記者簡慧珍／攝影
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