搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

新冠肺炎疫情衝擊我國經濟市場，中央推動「安心即時上工計畫」，南投縣獲分配補助500個名額，將陸續釋出相關打工機會，縣長林明溱表示，職缺將由南投就業中心負責媒合應徵，經所需單位面試決定錄用，盼解決短期就業問題。

縣府社會處指出，「安心即時上工計畫」職缺因受疫情影響而縮減工作時間所提出補救方案，由公部門提供符合公共利益之計時工作機會，讓積極查找打工臨時職缺的民眾應聘，主要針對早餐店、超商或加油站等臨時打工性質的非典型員工。

而南投縣獲勞動部分配補助名額500人，但目前僅提報250個職缺，尚有250可提報名額，社會處今在縣務會議上，商請各局處單位及公所如有發口罩、送餐、量額溫、環境清潔消毒等防疫工作，以及其他簡單庶務性工作均可提報用人需求。

社會處長林志忠說，目前持續向縣府各局處、二級機關及各鄉鎮市公所徵求人員需求，陸續統計後並開放徵聘，由徵人單位進行面試，而該補救方案職缺每月工作約80小時，時薪158元，每月因此最多可領取12640元，工作期限為6個月。

南投縣長林明溱則說，縣府釋出500個臨時打工機會，盼能幫助減班休息勞工賺到足夠收入，解決短期就業問題，更降低疫情對其生活家計所造成的影響，民眾若有臨時打工需求，即日期可向南投就業服務中心及各鄉站駐點服務台登記申請。