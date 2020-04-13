疫情延燒 彰化量販店學校申請暫用免洗餐具

今年全台多個縣市百貨公司及購物中心、量販店，陸續實施內用不得提供一次性免洗餐具，但因為新冠肺炎疫情延燒，彰化縣原本列管的學校、公務機關以及量販店，已經有一間學校以及一家量販店提出暫緩禁止使用免洗餐具，彰化環保局建議店家可提供優惠鼓勵民眾自行帶餐具，業者也可降低免洗餐具成本。

彰化環保局說，疫情因素只要業者有相關顧慮，可以報請地方主管機關備查，暫時使用免洗餐具，目前期限為3個月，但僅限使用紙容器，仍然不能用塑膠類的一次性餐具。

彰化建國科大師生餐廳有10多家業者，開學前考量到疫情越來越嚴重，校方與業者開會，決定將原本使用的美耐皿餐具改用紙容器與竹筷，報請彰化縣環保局備查開放核準，建國科大在防疫期間貼出公告，用餐前洗手，用餐時勿交談，不能隨意移動座位，建議盡量外帶出餐廳用餐，也要求校外人士勿入內用餐。

建國科大健康中心護理師林月昭說，即便開放業者使用一次性餐具，但仍鼓勵學生自帶餐具，減少製造垃圾。

連鎖量販店家樂福彰化店也向彰化環保局提出暫時使用免洗餐具申請，家樂福公共事務服務部中區代理經理陳依芳說，店內有用餐區，有的民眾購物完會想現場食用，以往都提供可重複使用的餐具，但疫情當前，暫時調整提供一次性餐具。