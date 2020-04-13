歷時13年 台中市今拆除大智慧大樓

台中市東區「大智路貫通計畫」3月初執行大樓拆遷作業，今天啟動樓層拆除。市府建設局表示，日前已完成大樓斷水斷電及內部裝潢拆除，今日將2台挖土機吊放至頂樓，將開始進行樓層拆除，預計6月完成，今年8月底可望通車。

終於動工了！台中市政府歷時13年，去年底取得大智慧學苑全數所有權人首肯，可進行工程，台中火車站前後站即將貫通。

建設局說明，今年3月初舉行大智慧大樓開工祈福典禮後，完成前置作業，今日用吊車將打除機械吊放至頂樓，先打除大樓突出樓層，之後由高至低依序拆除各樓層。

施工廠商表示，今天開始將兩台PC200級的挖土機吊放至大樓頂樓，每日早上8點到傍晚5點施工，預計一周1層樓按部就班拆除，明日起拆除頂樓電梯機房、水塔，另施工過程利用油壓剪降低噪音，以及施工同步灑水減少揚塵，避免影響周邊住戶。

大智路貫通後，直接連通火車站前後站，可望6月底完成大樓拆除工程，後接續大智路延伸新闢道路工程，目標8月底通車。