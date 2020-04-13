快訊

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

防疫燒錯人？日本檢疫汙染誤判 「被強行火化」的喪葬風波

68年首見 伸港大同國小上百師生拍戴口罩畢業照

中央社 / 彰化縣13日電

彰化縣伸港鄉大同國小今天拍攝第68屆畢業照，由於疫情時期戴口罩成為民眾生活日常，因此108名畢業生與教職員除拍一般合照，也戴口罩合影，為「抗疫時期」留下歷史見證。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，戴口罩成為多數民眾日常，接近畢業季節，各校陸續製作畢業紀念冊，伸港鄉大同國小師生日前拍攝畢業照時，攝影師王昱荏突然靈機一動，提議也可戴口罩合影，為疫情留下歷史見證，師生也欣然同意。

大同國小校長吳美均今天接受媒體訪問打趣地說，當時希望學生在口罩寫下名字，以後看照片才會認出自己，或是大家閉氣30秒，取下口罩再拍一張，這個發想可說創意無限，事後會將這張戴口罩合照與傳統版本共同放入畢業紀念冊，相信多年後翻閱將會心一笑。

王昱荏表示，今年疫情嚴重，若戴口罩拍畢業合照，也具有記錄今年「抗疫時代」的背景意義，因此，許多教師也覺得應該要留存具歷史價值意義的時刻，目前攝影團隊也為數所學校拍攝戴口罩合影的畢業照。

一名大同國小女學生笑著說，戴口罩拍照「認不出來誰是誰」，因為太醜了，但如果沒拍戴口罩的畢業照，感覺沒記錄下這次疫情。

根據大同國小網站資料，學校位於彰化縣最西北角，在省道台17線及中彰橋未開通前，是縣內非常偏僻的小學，但隨著時代進步及交通發達，加上全興、彰濱工業區開發，及政府貫徹小班教學政策，雖是海邊學校，但班級數已是縣內中型小學規模。

口罩 疫情

延伸閱讀

蘇格蘭冰壺選手重操舊業 再當護士投身抗疫前線

0413新冠肺炎疫情重點／新增5例境外移入、口罩3.0最快下周三可至超商預購

防疫商機熱／口罩實名制販賣機 微星智能升級

抗疫馬拉松／醫療基金中長期可期

相關新聞

冷吱吱！南投仁愛高山茶區爆霜害 產量恐銳減

時序入春，南投縣仁愛鄉高海拔茶區的春茶已萌芽生長，但受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，當地山區今清晨降霜後，又出大太陽，茶...

搶救打工族！南投縣政府釋500職缺

新冠肺炎疫情衝擊我國經濟市場，中央推動「安心即時上工計畫」，南投縣獲分配補助500個名額，將陸續釋出相關打工機會，縣長林...

歷時13年 台中市今拆除大智慧大樓

台中市東區「大智路貫通計畫」3月初執行大樓拆遷作業，今天啟動樓層拆除。市府建設局表示，日前已完成大樓斷水斷電及內部裝潢拆...

31歲的「他」工地昏厥成為植物人 社會局補助長照費用仍不足

台中市大甲區江南里李姓建築工人在工作中昏厥成為植物人，長期安置費用難以為繼，市議員吳敏濟今天和慈善團體提供慰問金，並轉介...

新冠肺炎疫情當頭 彰化縣鄉鎮市代會定期會日期搖擺

新冠肺炎疫情當頭，彰化縣各鄉鎮市代表會各自研商今年上半年的定期會舉辦日期；員林市長游振雄今天表示，已口頭請市代會盡量以書...

今推薦賞桐花八大景點 彰化縣不忘請大家戴口罩

桐花使者報信，彰化縣桐花開了，今年新冠肺炎疫情發燒，桐花季開幕活動全數取消，彰化縣政府和賞桐主要景點所在地的員林市公所今...

審照、徵才… 台中遠端服務

疫情發燒，「遠端服務」大熱門，也加速公部門便民措施；台中市府推出審照、徵才、教學等，全可透過網路或雲端完成；中彰投縣市政府受理民眾申請防疫補償金，也可採線上申請，避免群聚接觸。

員林清除違規廣告 5公斤換百元禮券

為鼓勵民眾一起加入違規廣告物清除行列，彰化縣員林市公所昨公布新的獎勵制度，每收集5公斤違規廣告物，就能兌換100元全聯禮券，還有集點兌換卡；員林市長游振雄在臉書po文，鼓勵大家清除違規廣告融入日常生活中，散步、遛狗都可順手撕下電線桿違規廣告，維護市容整潔又可賺禮券。

老屋經營 彰化文化局：「感動行銷」是關鍵

民國60年前老房不受建築法規範，但屋況老舊使用率下降，雖中央到縣市政府，都將老屋補助列為鼓勵政策，但學者認為，10年來熱度已逐漸下降，老屋經營市場幾乎是「還沒成形就被榨乾」；民眾則期待老屋再利用能走向公益化。

成功旅社、萊兒費可…業者不續約 老屋活化退燒？

「老宅」活化一度相當熱門，但最近卻有退燒跡象；從去年底至今，彰化陸續有經營者租約到期未再續約，部分是與屋主不同調、租金壓力退出。台中也因經濟不景氣，加上最近備受疫情衝擊，老屋新力的熱度減退。

民進黨縣市黨部主委改選 彰化傳硝煙味

民進黨台中市黨部改選主委，今起開放登記，資深市議員李天生有意問鼎，今將登記，他有林佳龍為首的正國會力挺，新潮流系的立法院副院長蔡其昌也表態支持，幾乎勝券在握。彰化主委邱建富爭取連任，面臨新系的許廣東挑戰，雙方已傳硝煙味。南投縣主委蘇昱誠不留任，地方協調立委羅美玲領表登記，有望出現首任女主委。

中央補助預購肥料 中市府加碼補助運費

新冠肺炎疫情嚴重，農產品銷售通路及市場也受影響，行政院農委會推出預購肥料補助措施，從4月15日起補助農民購買常用的肥料，每包40公斤補助20元。台中市政府更「加碼」補助每公斤運費0.5元，台中市農民若購買肥料，每包40公斤中央加地方最高實質補助金額可達40元，希望藉此減輕生產成本負擔，和農民一起度過難關，中市農業局呼籲農民不要再搶買肥料；但一位農民說，買到肥料才會安心，目前還是看不到肥料在哪裡。

熱門新聞

影／送出1片口罩還回8片 排隊名店：台灣人最美！

麻豆、佳里「怎麼養4間全聯？」 在地人曝關鍵：是鄉鎮中心

溪湖媽遶境成防疫破口？彰化衛生局：參加人員自主管理14天

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

台東縣府拆除占用戶建物 開通鯉魚山環山道路

騎樓、巷弄難管制進出 基隆廟口計算容留人數失真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。