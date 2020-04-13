68年首見 伸港大同國小上百師生拍戴口罩畢業照

彰化縣伸港鄉大同國小今天拍攝第68屆畢業照，由於疫情時期戴口罩成為民眾生活日常，因此108名畢業生與教職員除拍一般合照，也戴口罩合影，為「抗疫時期」留下歷史見證。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，戴口罩成為多數民眾日常，接近畢業季節，各校陸續製作畢業紀念冊，伸港鄉大同國小師生日前拍攝畢業照時，攝影師王昱荏突然靈機一動，提議也可戴口罩合影，為疫情留下歷史見證，師生也欣然同意。

大同國小校長吳美均今天接受媒體訪問打趣地說，當時希望學生在口罩寫下名字，以後看照片才會認出自己，或是大家閉氣30秒，取下口罩再拍一張，這個發想可說創意無限，事後會將這張戴口罩合照與傳統版本共同放入畢業紀念冊，相信多年後翻閱將會心一笑。

王昱荏表示，今年疫情嚴重，若戴口罩拍畢業合照，也具有記錄今年「抗疫時代」的背景意義，因此，許多教師也覺得應該要留存具歷史價值意義的時刻，目前攝影團隊也為數所學校拍攝戴口罩合影的畢業照。

一名大同國小女學生笑著說，戴口罩拍照「認不出來誰是誰」，因為太醜了，但如果沒拍戴口罩的畢業照，感覺沒記錄下這次疫情。

根據大同國小網站資料，學校位於彰化縣最西北角，在省道台17線及中彰橋未開通前，是縣內非常偏僻的小學，但隨著時代進步及交通發達，加上全興、彰濱工業區開發，及政府貫徹小班教學政策，雖是海邊學校，但班級數已是縣內中型小學規模。