冷吱吱！南投仁愛高山茶區爆霜害 產量恐銳減

時序入春，南投縣仁愛鄉高海拔茶區的春茶已萌芽生長，但受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，當地山區今清晨降霜後，又出大太陽，茶葉遭強烈日照，導致葉片熟化而乾黃枯萎，甚至有整片茶園受害，茶農無奈，農會已派員調查受災情況。

中央氣象局昨發布低溫特報，並將這波冷氣團上修為「強烈大陸冷氣團」等級，今晨中部以北及東北部地區氣溫明顯偏低，新北、桃園、新竹縣等地亮低溫橙色燈號，南投縣則與台中、彰化等12個縣市也被納入10度以下低溫的黃色燈號。

未料，入春後的低溫意外重創高山茶區，仁愛鄉農會指出，今凌晨海拔逾千公尺的霧社、廬山茶區大概僅4、5度，達2000公尺的翠峰、慈峰、翠巒、華崗、屯原等地更是降到0度左右，水氣凝結成霜或薄冰，也對快採收的春茶造成傷害。

「入夜溫度直降，直覺不妙了！」仁愛茶農表示，再1個月就能採春茶，沒想到，入春還有冷氣團，冷到春茶葉面上結霜，甚至鋪上薄冰，今天上午回溫，又出大太陽，茶葉像被高低溫火烤一樣，整片茶園熟化變得乾黃枯萎，幾乎都報銷了。

仁愛農會則表示，今年入冬較冷且帶水氣，茶農預估春茶產質都不錯，近期多也完成施肥就等採收，未料因低溫、日照像洗三溫暖，霜害情形這1周會陸續浮現，產量恐銳減，今已派員調查鄉內茶園受災狀況，也盼農政單位能勘災協助。