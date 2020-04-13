31歲的「他」工地昏厥成為植物人 社會局補助長照費用仍不足

台中市大甲區江南里李姓建築工人在工作中昏厥成為植物人，長期安置費用難以為繼，市議員吳敏濟今天和慈善團體提供慰問金，並轉介社會局列為低收入戶，希望社會善心人士發揮愛心，共同協助支持李家度過難關。

曾經腦部外傷動過刀的31歲李姓男子，日前在建築工地工作時突然昏迷失去呼吸及心跳，緊急送醫急救後雖然恢復心跳及自主呼吸，但因缺氧過久腦細胞受損嚴重，經醫生宣布為植物人，必須長期居住在護理之家，家中經濟支柱倒下，負擔十分沈重。

吳敏濟今天和大甲廣明宮廣澤尊王慈善會到李家慰問，各提供一筆急難慰助金，吳敏濟表示，護理之家每個月費用需要3萬3000元，目前暫時由李男二位姐姐共同負擔，社會局近日雖已核准列為低收入戶，5月份起每個月補助2萬1000元，但長期以往仍難以負擔。

吳敏濟已轉介到社會局，局長彭懷真重視，指示所屬全力協助，除了核准低收入戶補助之外，並增加插管費用每管3000元，機構安置費用尚有不足部分，社會局將連結民間資源一同協助。

李男是吳敏濟長期扶助的對象，2017年李男發生車禍傷及頭部，父親早逝，60歲的母親糖尿病纏身無力工作，家中頓失唯一的經濟支柱，吳敏濟當時和廣明宮廣澤尊王慈善會提供過協助。李男出院後勉強恢復工作，在建築工地綁鋼筋，收入有限家中經濟狀況依然捉襟見肘，不料，今年初雪上加霜，在工地又發生不幸成為植物人。