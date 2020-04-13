中市府查獲按摩店開罰 盧秀燕：有陪侍都應停業
因應武漢肺炎疫情，中央宣布酒店及舞廳禁止營業，中市府近期連續出動稽查，查獲一家按摩業者有女陪侍並開罰10萬元，市長盧秀燕今天表示，只要有男女陪侍的營業場所都應停業。
針對市府昨晚在聯合稽查行動中，查獲一家按摩店有女陪侍而開罰10萬元，盧秀燕今天到西屯區東海國小視察二期校舍工程，接受媒體聯訪時指出，市府早已針對特種行業要求「實名登記」，並落實保持社交距離，上月即展開一連串稽查。
盧秀燕表示，考量特種行業易發生近距離跳舞、喝酒等情況，造成疫情風險，市府從上月就嚴格稽查，近期更連4天臨檢，配合中央政策，要求酒店、舞廳、有男女陪侍的營業場所都應停業。
台中市教育局表示，東海國小緊鄰大肚山，因學區人口急遽增加，從創校時的7班擴增到現今的23班，新建二期校舍規劃增建13間教室、活動中心與操場，預計今年5月完工。
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