新冠肺炎疫情當頭 彰化縣鄉鎮市代會定期會日期搖擺

新冠肺炎疫情當頭，彰化縣各鄉鎮市代表會各自研商今年上半年的定期會舉辦日期；員林市長游振雄今天表示，已口頭請市代會盡量以書面提案取代開會建議，縮短開會的時間。員林市代表會回應說，市代會開會日期不變，室內會議3天也不變，但會做好防疫措施。

彰化縣大多數鄉鎮市民代表在5月召開上半年度的定期會。員林市代會說，疫情變化莫測，不知會緩和或更壞，市代會往年在4月下旬召開定期會，今年決議4月27日開會，12天議程包括3天室內會議都不變。

溪湖鎮民代表會和二林鎮代表會都表示，尚未決定哪個日期開會，但會做好防疫，請鎮民代表都戴口罩進入議室廳。二林鎮代會說，部分鄉鎮市從5月提前到4月召開定期會，二林鎮代會觀望疫情，也許到5月已經緩和，不用那麼緊張。