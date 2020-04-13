媽祖一樣保庇啦 萬和宮「契子女」祝壽改誦經祈福
防疫考量，台中市媽祖廟萬和宮今舉辦第12年的契子女祝壽植福活動，但未依往例邀請契子女們回宮參拜，而僅是舉辦誦經祈福法會代替。但大家恭敬媽祖的心不變，並有家長代替兒女或孫輩到場參加誦經祈福法會，替兒孫換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線）。
祈福法會上午10時舉辦，由萬和宮董事長蕭清杰主祭。他說，所謂契子女，就是與神明訂定契約，請神明收為義子或義女，擔任孩子成年前的守護神，祈求幫忙照顧，庇佑平安、順利長大成人。
請神明收為契子女，要向媽祖稟明子女資料，說明要認媽祖做乾媽，再擲筊請求媽祖允許，即可在廟內媽祖契子女名冊中登錄。接著並帶回一個平安符，每年都必須回廟換平安符的紅絲線，俗稱「換絭」一直到16歲成年禮。
萬和宮2007年開始辦理媽祖契子女登記，隔年起在媽祖聖誕前夕的農曆3月21日舉辦回宮祝壽植福活動，邀請契子女為媽祖娘娘祝夀，祈求保佑平安長大；當年有183人，至去年底已累計為4615人。
往年的祝壽植福活動，包括出生數個月、剛滿周歲和學齡前幼童的媽祖契子女都會回宮祝壽植福，祈求媽祖娘娘保佑健康平安長大。廟方還準備的熱騰騰的八寶粥及湯圓，讓大家吃平安。但今年受疫情影響，縮小規模，不邀請契子女回宮參拜祝夀，也不煮八寶粥及湯圓，但恭敬媽祖的心是一樣的。
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