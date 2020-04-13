民進黨台中市黨部主委選舉 李天生完成登記

民進黨台中市黨部今天開始受理黨部主委改選登記作業，台中市議員李天生前往登記參選主委選舉時表示，將以2022市長選舉重新執政及市議員席次過半為目標。

民主進步黨台中市黨部表示，第6屆黨職改選選舉13日至17日開放登記領表，主任委員、市黨員代表於5月24日舉辦投票，屆時共分為5個投開票所（市區、山、海、屯以及甲安埔）、執評委員則於6月28日在市黨部舉辦改選。

由於下屆主委任期將負責2022年台中市長及市議員選舉提名作業，主委選舉被視為市長選舉前哨戰，民進黨在台中市有3大派系分別是新潮流、正國會（交通部長林佳龍領軍）及蘇系（前立法院長蘇嘉全領軍），曾擔任台中市議會民進黨團總召的李天生，獲得正國會及蘇系支持出馬角逐下屆主委。

李天生表示，台中市位居中部領頭羊地位，目前市府由藍軍執政，議會席次綠營處於劣勢，影響所及，讓民進黨無法進一步擴增版圖，施展抱負，充分顯示台中市民進黨的處境十分艱困。

李天生指出，2022年地方大選，將是民進黨全體黨員面臨的嚴苛挑戰，如何凝聚向心力、加強組訓、培養基層幹部人選、布局選戰，贏取勝利的冠冕，是台中市黨部無法迴避的責任和重擔，黨部主委更是扮演關鍵的角色。

基於對民進黨的責任和使命，回應各界的期待，李天生強調，希望和全體黨員一起奮勇邁進，爭取2022重新執政，並以「市長當選、議員過半」為目標。