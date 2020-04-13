慰勞抗疫醫護 福壽集團送台中海線兩醫院百萬元物資
慰勞抗疫醫護人員，百年企業福壽實業集團最近接連兩天為台中市海線的童醫院和光田醫院送上大批物資，手筆達百萬元。福壽旗下的洽富實業還特別贈送滴雞精，為醫護人員補充體力。
洽富實業總經理洪堯棟上午說，童醫院和光田醫院是海線地區民眾健康的守護神，平日即對地方貢獻良多，此次新冠肺炎疫情延燒，醫護人員更是全付心力對抗疫情，辛勞可以想見。
他說，福壽做為地方的百年企業，深感必須做為醫護人員的後盾，因此在董事長洪堯昆率領下，贈送兩醫院福壽產品，金額達百萬元。他說，滴雞精受到市場喜愛，十分搶手，也優先送來給醫護人員享用。
洪堯昆說，福壽實業早年就透過福壽基金會進行社會急難救助，並與童醫院合作，對於急需救助的病患伸出援手，提供緊急援助。此次更藉著捐贈營養健康的點心及滴雞精食品，提供辛苦的前線醫護人員補充體力，感謝他們在防疫的努力與付出。
童醫院和光田醫院都對福壽表示謝意，並表示一定會盡全力守護鄉親的健康。光田醫院總院長王乃弘指出，光田也具百年歷史，願與百年企業福壽集團永續為民眾提供更好的生活。
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