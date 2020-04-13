今推薦賞桐花八大景點 彰化縣不忘請大家戴口罩

桐花使者報信，彰化縣桐花開了，今年新冠肺炎疫情發燒，桐花季開幕活動全數取消，彰化縣政府和賞桐主要景點所在地的員林市公所今天聯袂推薦縣內八大賞桐熱門地點，希望民眾賞桐的時候也做好防疫。

彰化縣縣長王惠美、員林市長游振雄等人，到員林市藤山步道員獅亭景觀台欣賞南彰化平原風光，王惠美介紹彰化縣8處賞桐地點，分別是員林市藤山園步道、彰化市福田賞桐生態園區、彰化市日月山景農場、芬園鄉八卦山昆蟲生態休閒農場、芬園鄉挑水古道、芬園鄉崎路仔古道、芬園鄉就是愛荔枝樂園、花壇鄉大山牧場。她說，這些賞桐處不但有美景，周邊還有美食及地方產業。

防疫當頭，王惠美呼籲民眾賞花時，務必遵照中央流行疫情指揮中心公布室內的社交距離，室內至少要保持1.5公尺、室外則要間隔1公尺，並養成勤洗手、戴口罩的好習慣。