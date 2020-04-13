因應可能大規模停課 中市綠營籲備妥軟硬體

新冠肺炎疫情仍未緩和，校園內也傳出學生確診案例，因應可能發生大規模停課，台中市議會民進黨團今天呼籲市府整合線上教學資源，並盡快做好軟硬體設施的準備。

台中市議會民進黨團上午召開記者會，民進黨團幹事長林德宇與市議員邱素貞、黃守達、江肇國、王立任等人，要求台中市政府應該把這次疫情危機視為線上教學的轉機。

林德宇表示，台中市教育局應該立即規劃在一個全天，或者是特定時段裡面，進行所謂的「假停課日」的大規模壓力測試，藉由這樣的壓力測試，才能夠讓教學端、硬體端，以及授課教師、小朋友，先熟悉新的教學機制。

邱素貞及江肇國指出，可能還有相對弱勢、偏鄉的家庭、小朋友，很難達成網路連線或連上網都不會，如果教育局只依靠中央所提供的2200張的SIM卡也不足使用。

黃守達表示，資訊安全應分散風險，ZOOM系統雖方便，卻被發現有許多資安漏洞，可能遭駭客侵入，教育局應採取更多措施，確保教學能有更全面的學習環境。

市府表示，教育局已訂定學生居家學習上網設備借用注意事項，也全面調查全市各級學校家中無平板或桌上型電腦設備的學生數，已立即動支經費購置3300台備用，其餘加上社會各界愛心捐贈，將可以補足所需要的平板電腦。

至於教育部配發免費無線SIM卡數量是否足夠及線上教學資源中心網站流量問題，教育局表示，經統計台中目前SIM卡約不足600片，市府將盡速向電信公司申購補足。