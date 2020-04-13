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氣候變遷下暴雨 彰化縣大村、永靖排水改善中

聯合報 / 記者簡慧珍／連線即時報導
彰化縣政府趕做區域排水工程，今天做施工簡報。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府趕做區域排水工程，今天做施工簡報。記者簡慧珍／攝影

彰化縣今年度區域排水應急工程獲得中央核定補助1.45億元，縣府自編配合款18%，改善排水瓶頸段，今天縣長王惠美查看大村鄉板本排水、永靖鄉永興排水工程進度，施工單位預計今年10月底都可以完工。

永靖鄉永興排水現況護岸為漿砌石護岸，未達區域排水保護標準，豪雨時常溢淹到農田及路面，這次永興排水（光雲村段）應急工程」經費約1000萬元，改善陳厝厝排水交會處經光雲巷到感應公廟護岸，總長度合計200公尺的工程。

大村鄉板本排水因舊有護岸基礎較淺，易產生淘刷導致路面開裂，板本排水（松槐路上游段）應急工程改善松槐路往南側城隍街的力行橋方向上500公尺處，施做兩側護岸間河床下構築地梁，補強原護岸結構，以抵擋護岸推移，工程總經費約500萬元。

王惠美表示，地球暖化造成極端氣候，台灣已發生多次暴雨成災，縣政府水利資源處務必在汛期前提前完成改善工程，後續施工時確實督促廠商審慎施工，如期如質順利完工，保障當地民眾生命財產安全。

彰化縣大村鄉板本排水工程施工內容概要。圖／縣政府提供
彰化縣大村鄉板本排水工程施工內容概要。圖／縣政府提供
彰化縣政府公布永靖鄉興排水工程施工內容概要。圖／縣政府提供
彰化縣政府公布永靖鄉興排水工程施工內容概要。圖／縣政府提供

護岸 王惠美

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