氣候變遷下暴雨 彰化縣大村、永靖排水改善中

彰化縣今年度區域排水應急工程獲得中央核定補助1.45億元，縣府自編配合款18%，改善排水瓶頸段，今天縣長王惠美查看大村鄉板本排水、永靖鄉永興排水工程進度，施工單位預計今年10月底都可以完工。

永靖鄉永興排水現況護岸為漿砌石護岸，未達區域排水保護標準，豪雨時常溢淹到農田及路面，這次永興排水（光雲村段）應急工程」經費約1000萬元，改善陳厝厝排水交會處經光雲巷到感應公廟護岸，總長度合計200公尺的工程。

大村鄉板本排水因舊有護岸基礎較淺，易產生淘刷導致路面開裂，板本排水（松槐路上游段）應急工程改善松槐路往南側城隍街的力行橋方向上500公尺處，施做兩側護岸間河床下構築地梁，補強原護岸結構，以抵擋護岸推移，工程總經費約500萬元。