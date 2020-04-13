氣候變遷下暴雨 彰化縣大村、永靖排水改善中
彰化縣今年度區域排水應急工程獲得中央核定補助1.45億元，縣府自編配合款18%，改善排水瓶頸段，今天縣長王惠美查看大村鄉板本排水、永靖鄉永興排水工程進度，施工單位預計今年10月底都可以完工。
永靖鄉永興排水現況護岸為漿砌石護岸，未達區域排水保護標準，豪雨時常溢淹到農田及路面，這次永興排水（光雲村段）應急工程」經費約1000萬元，改善陳厝厝排水交會處經光雲巷到感應公廟護岸，總長度合計200公尺的工程。
大村鄉板本排水因舊有護岸基礎較淺，易產生淘刷導致路面開裂，板本排水（松槐路上游段）應急工程改善松槐路往南側城隍街的力行橋方向上500公尺處，施做兩側護岸間河床下構築地梁，補強原護岸結構，以抵擋護岸推移，工程總經費約500萬元。
王惠美表示，地球暖化造成極端氣候，台灣已發生多次暴雨成災，縣政府水利資源處務必在汛期前提前完成改善工程，後續施工時確實督促廠商審慎施工，如期如質順利完工，保障當地民眾生命財產安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言