成功旅社、萊兒費可…業者不續約 老屋活化退燒？

「老宅」活化一度相當熱門，但最近卻有退燒跡象；從去年底至今，彰化陸續有經營者租約到期未再續約，部分是與屋主不同調、租金壓力退出。台中也因經濟不景氣，加上最近備受疫情衝擊，老屋新力的熱度減退。

成功旅社經營團隊之一的「莿仔埤圳文化協會」總幹事巫苑萍說，6年前接手荒廢30多年的成功旅社，因考量屋況與特性，設計為文化推廣基地，希望透過老建物，訴說台糖總廠設於溪州鄉時蓬勃的旅宿業，也經營有特色的農用書店、賣在地米。

只是觀賞的人多、消費的少，長期下來經營陷瓶頸；考量到團隊人力擴增，為能走得長久，近日終止成功旅社的經營，巫苑萍說：「算是階段性完成。」希望有人繼續接手。

熄燈莿仔埤圳文化協會原本承租溪州成功旅社，活化為農用書店，如今宣布熄燈。 記者林敬家／攝影

同樣以推動文化藝術的鹿港展覽空間「萊兒費可」，也在經營6年後打算轉移陣地；業者吳政樺當初返鄉，在外婆家附近租下長期荒廢的杉行街老宅，地下室還有日據時期的防空洞，但連續幾年，都面臨房價調漲壓力。吳政樺說，在老宅工作，面對繁瑣的修繕讓人疲憊，與屋主想法未能達到共識，決定不再續約。

彰化市紅葉大旅社的屋齡與八卦山大佛一樣，在1961年落成，屋況良好，謝佳吟經營餐飲帶動人潮，原希望二樓作為民宿，但屋主入住後她認為發展有限，經營5年不再續約。

屋主說，年輕人進駐善用網路，老屋價值讓更多人看到，但商業經營限制參觀較可惜，決定收回自己營運，小西文化協會將利用空間推動文化活動，以收入負擔房屋、地價稅。

台中市「翻轉中區」，老宅再利用案例多，但據業主表示，最近丟到房地產市場打算售出老屋不少，賣價動輒2、3千萬元，高掛賣單卻難售出。

中區1家經營酒場造街的業者指出，去年底脫手賣掉土地與地上物，沒賠錢，但今年市況更糟，中區多是懷舊風吸引消費者，大陸港澳客居多，現在斷航沒旅客，連國內遊客都沒了，不少老屋改裝的餐飲店只有燈光沒人氣，家家苦撐。

業者指出，台中火車站的李方艾美酒店、自由路遠東百貨都是指標，這兩家沒有進展，其他業者也不敢躁進，仍持觀望。