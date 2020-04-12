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溪湖媽遶境成防疫破口？衛生局:參加人員自主管理14天

聯合報 / 記者林宛諭林敬家／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮福安宮媽祖廟 昨天仍舉行祈福遶境活動，由於許多參與的陣頭等工作人員都未戴口罩，引發會產生防疫破口疑慮，衛生局已要求宮廟通知參加這次遶境的人員及民眾即日起應自主健康管理14天。圖／翻攝自臉書
彰化縣溪湖鎮福安宮媽祖廟 昨天仍舉行祈福遶境活動，由於許多參與的陣頭等工作人員都未戴口罩，引發會產生防疫破口疑慮，衛生局已要求宮廟通知參加這次遶境的人員及民眾即日起應自主健康管理14天。圖／翻攝自臉書

新冠肺炎防疫期間，許多宗教遶境活動都取消，但彰化縣溪湖鎮福安宮媽祖廟昨天仍舉行祈福遶境活動，由於許多參與的陣頭等工作人員都未戴口罩，引發會產生防疫破口疑慮，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，已要求宮廟通知參加這次遶境的人員及民眾即日起應自主健康管理14天，若當中真有一人確診，恐怕參與的3百多人都需要「居家隔離」。

福安宮祈福祛除瘟疫遶境活動從昨天上午6點多舉行到晚間近10點，來自溪湖埔鹽、二林及外縣市支援的宮廟陣頭、令旗隊、獅團舞團等約有34支隊伍在溪湖鎮內遶境，鎮內約有12間宮廟參與活動。

由於縣府民政處、衛生局、警方等多個單位在活動前都曾與廟方溝通，希望防疫期間不要辦理遶境活動，但廟方仍以會做好防疫工作，並採實名制提供參與人員志工名冊給縣府，遶境活動照常舉辦。

但昨天遶遶活動過程中，許多陣頭等工作人員未戴口罩，且難以保持一公尺社交距離，而引發民眾疑慮，出現撻伐之聲，擔心會有防疫破口。

葉彥伯說，周五才知道溪福福安宮遶境活動將舉行，雖廟方提供372人的實名制名冊，但隊伍行經多里，沿途還會有不特定人出入、參加，仍具有風險，已要求宮廟通知參加這次遶境民眾，即日起應自主健康管理14天，期間不宜出入公眾場所或人群聚集場所。

原本福安宮訂媽祖生農曆3月23（國曆4月15日）要舉行晚會活動，今天下午也在其官網臉書公告暫延取消。

葉彥伯說，參與遶境活動人員若出現相關症狀，一定要確實回報，衛生單位也會追蹤是否出現症狀，若當中真有一人確診，恐怕其他所有3百多人都需要「居家隔離」，因接觸者較為複雜，提醒民眾不要掉以輕心。

衛生局接下來也研擬就縣內500人以下的活動也要求做防疫計畫，並且需要通過審核才能舉辦，以防在無法掌握人員數的情況下，增添感染風險。

彰化縣溪湖鎮福安宮媽祖廟 昨天仍舉行祈福遶境活動，由於許多參與的陣頭等工作人員都未戴口罩，引發會產生防疫破口疑慮，衛生局已要求宮廟通知參加這次遶境的人員及民眾即日起應自主健康管理14天。圖／翻攝自臉書
彰化縣溪湖鎮福安宮媽祖廟 昨天仍舉行祈福遶境活動，由於許多參與的陣頭等工作人員都未戴口罩，引發會產生防疫破口疑慮，衛生局已要求宮廟通知參加這次遶境的人員及民眾即日起應自主健康管理14天。圖／翻攝自臉書

遶境 衛生局

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