溪湖媽遶境成防疫破口？衛生局:參加人員自主管理14天

新冠肺炎防疫期間，許多宗教遶境活動都取消，但彰化縣溪湖鎮福安宮媽祖廟昨天仍舉行祈福遶境活動，由於許多參與的陣頭等工作人員都未戴口罩，引發會產生防疫破口疑慮，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，已要求宮廟通知參加這次遶境的人員及民眾即日起應自主健康管理14天，若當中真有一人確診，恐怕參與的3百多人都需要「居家隔離」。

福安宮祈福祛除瘟疫遶境活動從昨天上午6點多舉行到晚間近10點，來自溪湖埔鹽、二林及外縣市支援的宮廟陣頭、令旗隊、獅團舞團等約有34支隊伍在溪湖鎮內遶境，鎮內約有12間宮廟參與活動。

由於縣府民政處、衛生局、警方等多個單位在活動前都曾與廟方溝通，希望防疫期間不要辦理遶境活動，但廟方仍以會做好防疫工作，並採實名制提供參與人員志工名冊給縣府，遶境活動照常舉辦。

但昨天遶遶活動過程中，許多陣頭等工作人員未戴口罩，且難以保持一公尺社交距離，而引發民眾疑慮，出現撻伐之聲，擔心會有防疫破口。

葉彥伯說，周五才知道溪福福安宮遶境活動將舉行，雖廟方提供372人的實名制名冊，但隊伍行經多里，沿途還會有不特定人出入、參加，仍具有風險，已要求宮廟通知參加這次遶境民眾，即日起應自主健康管理14天，期間不宜出入公眾場所或人群聚集場所。

原本福安宮訂媽祖生農曆3月23（國曆4月15日）要舉行晚會活動，今天下午也在其官網臉書公告暫延取消。

葉彥伯說，參與遶境活動人員若出現相關症狀，一定要確實回報，衛生單位也會追蹤是否出現症狀，若當中真有一人確診，恐怕其他所有3百多人都需要「居家隔離」，因接觸者較為複雜，提醒民眾不要掉以輕心。