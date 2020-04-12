日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

為協助防疫，日月潭伊達邵遊客中心前天推出免費代蒸口罩服務，但被質疑可由民眾自行使用，且交叉使用恐成防疫破口；日月潭國家風景管理處則澄清，原推出的代蒸口罩服務由專人操作，且徹底消毒，但因外界有疑慮今起取消該項服務。

日管處指出，防疫期間考量整體遊客安全，除要求單一動線，以及進場需配戴口罩量體溫外，伊達邵遊客中心基於協助民眾延長口罩使用時間，並減少其用量，因此推出「免費代蒸口罩服務」，遊客順遊8分鐘，就能拿回溫暖且蒸好的口罩。

只不過，該項服務推出後卻遭民眾質疑，遊客自行使用電鍋乾蒸，且多人共用電鍋恐有交叉感染風險，日管處今上午澄清解釋，該服務由委外廠商專人服務操作，並未開放民眾自行使用，且人員在操作前後都會消毒雙手和鍋具確保安全。

而因外界對該項服務有疑慮，日管處下午進一步宣布中止免費代蒸口罩服務，日月潭風管處伊達邵管理站表示，推出服務前未先請教衛生局或專家學者，今與醫師討論後發現確實有疑慮，經評估且為免後續衍生爭議，決定終止該項便民服務。

日管處伊達邵管理站主任陳逸全也表示，根據醫師建議，且考量口罩產量已提升，近日使用該項便民服務的遊客也不多，因此決定取消代蒸口罩措施，但服務初衷不變，未來則會更注意各服務面向和環節，避免類似狀況再次發生。