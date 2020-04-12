快訊

地牛東部翻身 台灣西部也感受到2級震度

衝撞新北超商1女子傷 計程車司機肇逃疑酒駕被抓回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭伊達邵服務中心前天推出免費代蒸口罩服務，未料引發公共衛生及感染疑慮，該服務推出不到3天，今天就緊急喊停。圖／日管處提供
日月潭伊達邵服務中心前天推出免費代蒸口罩服務，未料引發公共衛生及感染疑慮，該服務推出不到3天，今天就緊急喊停。圖／日管處提供

為協助防疫，日月潭伊達邵遊客中心前天推出免費代蒸口罩服務，但被質疑可由民眾自行使用，且交叉使用恐成防疫破口；日月潭國家風景管理處則澄清，原推出的代蒸口罩服務由專人操作，且徹底消毒，但因外界有疑慮今起取消該項服務。

日管處指出，防疫期間考量整體遊客安全，除要求單一動線，以及進場需配戴口罩量體溫外，伊達邵遊客中心基於協助民眾延長口罩使用時間，並減少其用量，因此推出「免費代蒸口罩服務」，遊客順遊8分鐘，就能拿回溫暖且蒸好的口罩。

只不過，該項服務推出後卻遭民眾質疑，遊客自行使用電鍋乾蒸，且多人共用電鍋恐有交叉感染風險，日管處今上午澄清解釋，該服務由委外廠商專人服務操作，並未開放民眾自行使用，且人員在操作前後都會消毒雙手和鍋具確保安全。

而因外界對該項服務有疑慮，日管處下午進一步宣布中止免費代蒸口罩服務，日月潭風管處伊達邵管理站表示，推出服務前未先請教衛生局或專家學者，今與醫師討論後發現確實有疑慮，經評估且為免後續衍生爭議，決定終止該項便民服務。

日管處伊達邵管理站主任陳逸全也表示，根據醫師建議，且考量口罩產量已提升，近日使用該項便民服務的遊客也不多，因此決定取消代蒸口罩措施，但服務初衷不變，未來則會更注意各服務面向和環節，避免類似狀況再次發生。

口罩 日月潭 醫師

延伸閱讀

拿口罩發送給病患家屬 護理師被嫌手髒超無奈

代蒸口罩遭指防疫破口 日月潭伊達邵管理站喊卡

兒童口罩尺寸不符 家長：如買驚喜包

總配送量超總人口 陳時中：到周四就能輕鬆買口罩

相關新聞

民眾清除違規廣告物還可換全聯禮券 員林市升級版獎勵

彰化縣員林市公所鼓勵民眾加入清除違規廣告物行列，獎勵制度再升級，每5公斤違規廣告物就能兌換100元全聯禮券，還推出集點兌...

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

為協助防疫，日月潭伊達邵遊客中心前天推出免費代蒸口罩服務，但被質疑可由民眾自行使用，且交叉使用恐成防疫破口；日月潭國家風...

老宅活化退燒？ 學者：市場還沒成形就被榨乾

民國60年前老房不受建築法規範，卻因屋況老舊使用率下降，為避免成為治安死角、影響發展，從中央到縣市都將老屋補助列為鼓勵政...

台中金錢豹丶海派有陪侍均停業 中市府：違法最高罰百萬

台中市經發局長張峯源今天下午表示，中央疫情指揮中心9日緊急宣布，全台酒店、舞廳等一律禁止營業，10日再度解釋凡有男女陪侍...

加強防疫 中市大坑步道鐵砧山和大安濱海樂園人流管制

為配合中央流行疫情指揮中心宣佈實施人流管制新措施，台中市府觀旅局今天針對所轄大坑風景區(9號、9-1號及10號步道)、大...

老屋活化退燒？彰化經營者租約到期紛搬離

「老宅」活化一度相當熱門，但最近卻有退燒跡象，從去年底至今，彰化陸續有經營者租約到期未再續約，部分與屋主不同調、租金壓力...

為何砍了公園的10棵樹？ 中市大里區公所：提供更佳環境

台中市大里區的大新兒童公園裡最近被一口氣砍了10棵樹，有民眾提出質疑，表示天氣漸熱，樹可遮蔭，何以要砍？ 區公所公用課長...

中央補助肥料費 中市加碼補助每公斤運費0.5元

新冠肺炎疫情嚴重，農產品銷售通路及市場也受影響，行政院農委員推出預購肥料補助措施，從4月15日起補助農民購買常用的肥料，...

生態防治成效佳 中市施放8萬隻平腹小蜂對抗荔枝椿象

台中大坑步道每天都有很多人登山健行，6至10號登山步道位處大坑地震公園周邊，步道旁有農民種植的荔枝及龍眼樹等果樹，偶有民...

小童口罩尺寸常不合 謝衣鳳建議下放衛生所分配發放

防疫不能放鬆！彰化縣政府與二林鎮公所、農會聯合立委謝衣鳳服務處等舉辦「防疫一把皂，分送健康分送愛」防疫宣導活動，送給民眾...

南投縣自組防疫宣導團 跨局處踩點市場、夜市

新冠肺炎疫情延燒全球，南投縣政府近期跨局處組防疫宣導團，針對縣內觀光夜市、黃昏市場及觀光風景區等人潮密集處宣導，並實施防...

大數據分析 台中最塞的中清路少停2次紅燈快7分鐘

台中市政府交通局在中清路推出「智慧化動態續進號誌計畫」導入先進即時交通預測及大數據分析，分配最適綠燈秒數。交通局長葉昭甫...

熱門新聞

中央示警嚇跑遊客 花蓮東大門夜市生意慘跌周末等嘸人

防疫買食材回家自己煮！這家餐廳開設食品行爆紅

苗栗縣漁港開放垂釣首發 釣友：不用再被趕來趕去

竹縣聯手旺旺集團抗疫情 發送瓶裝水神抗菌液給縣民

老屋活化退燒？彰化經營者租約到期紛搬離

影／兒童口罩金門大缺貨 家長向蔡總統與唐鳳求救

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。