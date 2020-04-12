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民眾清除違規廣告物還可換全聯禮券 員林市升級版獎勵

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所鼓勵民眾加入清除違規廣告物行列，每五公斤違規廣告物就能兌換100元全聯禮券，清潔隊長黃吉城說，不論是塑膠珍珠板、紙板違規廣告物通通收。記者林宛諭／攝影
員林市公所鼓勵民眾加入清除違規廣告物行列，每五公斤違規廣告物就能兌換100元全聯禮券，清潔隊長黃吉城說，不論是塑膠珍珠板、紙板違規廣告物通通收。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所鼓勵民眾加入清除違規廣告物行列，獎勵制度再升級，每5公斤違規廣告物就能兌換100元全聯禮券，還推出集點兌換卡，可以提升執行率，員林市長游振雄更在臉書po文鼓勵大家將清除違規廣告融入日常生活中，平時散步及遛狗時，都可以順手撕下電線桿上的違規廣告，維護市容整潔，又可賺禮券。

員林市公所清潔隊長黃吉城說，以往環保局有補助經費給公所做為拆除違規廣告物的獎勵金，大多是由清潔隊員執行拆除工作，但近年已沒有補助，公所為了獎勵清除廣告物，去年起一年編9萬元獎勵金，除了由清潔隊員執行，也擴大到補助給一般民眾，因為清潔隊員人力有限，若民眾都能加入清除工作，將更事半功倍。

黃吉城說，廣告物中以塑膠珍珠板為大宗，搜集來的塑膠珍珠板若賣給資源回收商通常每公斤只能賣5、6元，但公所獎勵民眾提高到廣告物每5公斤就可兌換100元全聯禮券，且不限塑膠、紙板等違規廣告物通通收。

不過也有民眾反映要搜集到5公斤不容易，清潔隊更推出集點兌換卡，即使一次只搜集到2、3公斤交到清潔隊仍能累積，每滿5公斤就可兌換，如此可以提升執行率。

員林市公所清潔隊今年為杜絕違規廣告張貼於路旁的電線桿、燈桿上，也以萬年路作為示範道路，在沿線的電線桿、燈桿圍上黑色塑膠網，以降低業者張貼違規廣告物，若效果好，未來也希望再推廣到其他重要道路。

黃吉城說，依據廢清法規定，違法亂貼廣告物可裁罰1200到6000元，清潔隊最近將會開始搜證開罰，也建議民眾若要若民眾要張貼廣告，可以洽公所清潔隊申請羅馬旗幟懸掛，一面一個月150元，或洽建設課租用公所公佈欄張貼，一周50元，不僅能一起維護市容，也不會觸法。

員林市公所鼓勵民眾加入清除違規廣告物行列，每五公斤違規廣告物就能兌換100元全聯禮券，清潔隊長黃吉城說，不論是塑膠珍珠板、紙板違規廣告物通通收。記者林宛諭／攝影
員林市公所鼓勵民眾加入清除違規廣告物行列，每五公斤違規廣告物就能兌換100元全聯禮券，清潔隊長黃吉城說，不論是塑膠珍珠板、紙板違規廣告物通通收。記者林宛諭／攝影

廣告 禮券 清潔隊員

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