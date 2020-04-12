彰化推動5大汙水下水道工程 和美預計6月施工

彰化縣歷經3任縣長推動縣內5大汙水下水道工程，總經費達230億元，目前有二林鎮、彰化市啟用，鹿港、福興陸續動工，接下來和美鎮預計今年6月起施工，而員林市也已進行環評及用地取得的作業，若全部完成後，居民不再與臭水溝為鄰，將能提高生活品質。

汙水下水道是地下的工程，很多人說是看不到的建設，彰化縣前縣長卓伯源展開污水下水道工程，爭取中央補助，之後民進黨籍縣長魏明谷上任延續工程，現任縣長王惠美也積極推動，近日在主管週報中指示水資處務必如期如質儘早完成，以處理城市汙水，改善與提升生活環境品質及降低河川環境汙染，是現代城市進步的指標。

彰化縣獲行政院核准補助的汙水下水道系統工程如火如荼作業，其中彰化市102.91億元經費，鹿港福興區25.79億元經費，和美鎮約29.81億元經費，員林市約57.97億元經費，以及二林鎮約13.8億元。

縣府水資處表示，和美鎮汙水下水道的第一期主次管及分支管網工程，由內政部營建署辦理，今年3月26日決標，預計6月起施工，施工區域為鹿和路、彰美路及道周路等市區主要道路，計畫在道路下方約10公尺深處，進行600毫米的汙水管推進作業，推管長度共8183公尺，另水資源回收中心也已進入細部規劃作業，可望在今年12月上網招標。

水資處表示，和美鎮預計將在6月起施工，預估在2023年4月完工，員林市也加快作業腳步中，其他如二林鎮最早完成，已在2009年間率先啟用，彰化市則在2018年水資源回收中心落成時開始接管，鹿港福興則在同年動工。