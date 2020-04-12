老宅活化退燒？ 學者：市場還沒成形就被榨乾

民國60年前老房不受建築法規範，卻因屋況老舊使用率下降，為避免成為治安死角、影響發展，從中央到縣市都將老屋補助列為鼓勵政策，但學者認為10年來熱度已下降，老屋經營市場幾乎是「還沒成形就被榨乾」，民眾期待老屋運用能走向公益性，但許多經營者面臨租約、硬體等壓力無法長久，一般人想靠老屋賺錢並不容易。

古都保存再生文教基金會執行長顏世樺說，老屋得以持續經營，往往是經營者自身具備「迷人」特質，但老屋先天上經營型態侷限，整建維護需要相當資金，推動「老屋欣力」10年，他認為不需要為老屋的成功找模式，但老屋風潮已炒熱了租金行情，建議經營者先將老屋當副業，最理想的狀態是自己的房子自己用，較沒有修繕、資金壓力。

他也說，短期租用不利有心的經營者做長期規劃，政府可以以減稅方式鼓勵老屋屋主與房客簽長約，國外對於空屋加徵「空屋費」，也有助老屋走向資源再利用。

顏世樺觀察，經濟窒息的社會環境，讓年輕一代更想掌握小雀幸，重視質感、心理層面感受，才讓老屋再造成為風潮，政府可針對這樣族群的特質正面引導，讓他們有足夠的訓練機會、銷售通路，激發出更多創意及遠見，老屋的相關補助可更有彈性。

彰化文化局長張雀芬說，老屋能否出租再利用，屋主往往占很大的因素，目前前瞻計畫針對鹿港提供修繕補助，經費相當足夠，延長到今年中申請，但許多房屋所有權人意見分歧，導致老宅難再利用，政府補貼修繕、租金基於鼓勵，但老屋的商業經營往往回歸市場考驗，感動行銷就相當關鍵，縣府會延續將老屋經營的故事列成冊，今年也將成立老屋媒合平台，促成老屋活化的機會。