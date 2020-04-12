台中金錢豹丶海派有陪侍均停業 中市府：違法最高罰百萬

台中市經發局長張峯源今天下午表示，中央疫情指揮中心9日緊急宣布，全台酒店、舞廳等一律禁止營業，10日再度解釋凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所，都應該停業。

台中市府配合中央政策，立即啟動聯合稽查小組全市查察，包括全台知名兩家登記為舞廳的營業場金錢豹丶海派均已停業。張局長強調「有男女陪侍」是稽查標準，都須停業，否則最高罰100萬元，市府將繼續稽查。

台北因有酒店女公關染新冠肺炎，衛福部長陳時中要求全國酒店、舞廳即日起暫時停業，狀似大動作，日前遭台中市議員楊正中批「搞不清楚狀況！」多數酒店登記營業項目是「視聽娛樂業」，根本不在規範限制範圍，恐成了防疫破口。

經發局證實台中兩家全國知名店家，其中一家登記是「視聽娛樂業」另一家以動物為標誌的，一樓舞聽與四樓酒店，二、三樓也登記KTV。