聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中金錢豹丶海派有陪侍均停業 中市府：違法最高罰百萬
台中市經發局長張峯源今天下午表示，中央疫情指揮中心9日緊急宣布，全台酒店、舞廳等一律禁止營業，10日再度解釋凡有男女陪侍之視聽歌唱業等營業場所，都應該停業。
台中市府配合中央政策，立即啟動聯合稽查小組全市查察，包括全台知名兩家登記為舞廳的營業場金錢豹丶海派均已停業。張局長強調「有男女陪侍」是稽查標準，都須停業，否則最高罰100萬元，市府將繼續稽查。
台北因有酒店女公關染新冠肺炎，衛福部長陳時中要求全國酒店、舞廳即日起暫時停業，狀似大動作，日前遭台中市議員楊正中批「搞不清楚狀況！」多數酒店登記營業項目是「視聽娛樂業」，根本不在規範限制範圍，恐成了防疫破口。
經發局證實台中兩家全國知名店家，其中一家登記是「視聽娛樂業」另一家以動物為標誌的，一樓舞聽與四樓酒店，二、三樓也登記KTV。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言