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民進黨地方黨部改選 南投縣可望由「女人當家」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨地方黨部主委改選，明起開放領表，南投縣現任主委蘇昱誠（第2排右3）不留任，可望由立委羅美玲（第2排右4）接棒上陣。記者賴香珊／攝影
民進黨地方黨部主委改選，明起開放領表，南投縣現任主委蘇昱誠（第2排右3）不留任，可望由立委羅美玲（第2排右4）接棒上陣。記者賴香珊／攝影

民進黨地方黨部主委改選，明起開放領表，其中南投縣主委蘇昱誠不留任，原規劃由執行長張明和接棒上陣，後考量年紀、民意基礎等因素，可望改由立委羅美玲領表登記，草屯地區也傳有人有意參選，但登記狀況周五（17日）才能確定。

南投縣黨部指出，本月6日即公告部第18屆主任委員、第13屆縣黨員代表及第19屆全國黨代表選舉，明天起開放領表登記至17日止，23日上午10時抽籤決定號次，並在5月24日上午8時至下午4時進行不記名投票

對於，此次民進黨地方主委改選，現任南投縣黨部主委蘇昱誠今年3月已表達不留任，今面對詢問仍確定不留任，他表示，民進黨南投縣黨部主委過去罕有連任的，而他經歷九合一大選、五合一選舉，階段性任務均已達成，不再參選連任。

原本傳出，新任的南投縣黨部主委將改由目前的執行長張明和接棒上陣，但南投縣黨部表示，經徵詢，張考量其年齡、民意基礎等因素，最後決定不參選，黨內重新討論，可望改由前縣議員、現任不分區立法委員羅美玲登記爭取出任。

蘇昱誠則說，羅在南投、名間及濁水溪沿線地區民意基礎穩固，相當有資格且適合擔任地方黨部的龍頭；另草屯也有傳有人有意爭取出線，但人選並未明朗化，且明才開始領表，詳細及確定的參選名單仍得等到17日登記結束後才能確定。

民進黨 投票

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